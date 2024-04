Thiếu máy bay chưa từng thấy; phó cục trưởng ở Bộ Công Thương vừa bị bắt là ai?

TPO - Hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4; Tiêu thụ điện tăng chóng mặt; Thông tin đáng chú ý về phó cục trưởng thuộc Bộ Công Thương vừa bị bắt; Sát lễ hàng không thấp thỏm lo thiếu máy bay... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Bộ Nội vụ nhất trí hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Ngày 5/4, Bộ Nội vụ đã gửi công văn trả lời về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu ra.

Trong đó, Bộ Nội vụ nhất trí với phương án nghỉ thêm ngày 29/4, bố trí làm bù sang ngày khác để nối dài kỳ nghỉ.

Năm 2024, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có ngày 29/4 (thứ hai) nằm giữa 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Do đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất hoán đổi ngày làm việc, qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục.

Việc hoán đổi ngày làm việc giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bên cạnh đó, việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chưa vào hè tiêu thụ điện đã tăng chóng mặt

Chia sẻ tại Hội nghị khách hàng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức ngày 4/4, ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) - cho biết, trong 3 tháng đầu năm, A0 đã làm việc liên tục với Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia trong bối cảnh lượng điện tiêu thụ liên tục tăng. Theo dự báo, nắng nóng gay gắt đi kèm khô hạn sẽ kéo dài đến hết tháng 7/2024 và sau đó chuyển sang mùa mưa bão từ tháng 8.

Theo ông Trung, theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm, lượng điện tiêu thụ toàn quốc trung bình 762 triệu kWh/ngày. Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, lượng điện tiêu thụ đã vọt tới hơn 900 triệu kWh/ngày, tăng 11% so với đầu năm. Dự báo cao điểm những tháng mùa hè, lượng điện tiêu thụ toàn quốc sẽ đạt tới hơn 1 tỷ kWh/ngày.

Đáng chú ý, khu vực miền Bắc - được dự báo sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện trong các tháng mùa khô - lượng điện tiêu thụ tăng rất mạnh từ đầu năm. Lượng điện sử dụng đã tăng hơn 12 triệu kWh/ngày, đạt mức 343,6 triệu kWh/ngày từ đầu tháng 4 đến nay.

Để đối phó với nguy cơ thiếu điện, từ đầu năm, A0 đã giữ mực nước ở tất cả các hồ thuỷ điện lớn ở miền Bắc. Dự kiến các hồ sẽ đầy vào ngày mai với sản lượng ước tính 4 tỷ kWh điện. Đây là nguồn dự phòng quan trọng cho hệ thống điện các tháng cao điểm 5, 6, 7.

Theo lãnh đạo A0, dự kiến công suất từ tháng 4 đến tháng 7, sản lượng dùng điện sẽ có thể tăng cao nhất tới 17%, gây sức ép rất lớn với ngành điện và miền Bắc.

Thông tin đáng chú ý về Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công Thương vừa bị bắt

Chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, ông Trần Duy Đông - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương - bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil

Theo thông tin của PV Tiền Phong, ông Trần Duy Đông là một trong số 4 lãnh đạo Cục, Vụ đáng chú ý của Bộ Công Thương trong khoảng gần 2 năm trở lại đây khi có nhiều tin đồn liên quan đến các vụ việc về xăng dầu, năng lượng tái tạo.

Gần 2 tuần trước khi bị bắt, ngày 23/2/2024, ông Đông được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm từ vị trí Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu sang vị trí Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. Nhiều lãnh đạo vụ, cục của Bộ Công Thương cùng với ông Đông cũng bị điều chuyển từ cấp trưởng thành cấp phó ở đơn vị khác trong dịp này.

Đầu tháng 6/2023, ông Đông được Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Điều đáng nói, thông tin bổ nhiệm ông Đông làm Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu không được đưa lên cổng thông tin của Bộ Công Thương như các trường hợp bổ nhiệm trước đó. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Xuất nhập khẩu, ông Đông từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước của bộ này từ tháng 8/2017.

Điều đáng nói, trong thời gian giữ chức Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, ông Đông bị phản ứng dữ dội và thậm chí bị khiếu kiện trong một thời gian dài khi điều động ông Nguyễn Lộc An - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - sang phụ trách mảng khác thay cho mảng xăng dầu mà ông Lộc An đã nắm giữ nhiều năm.

Thông tin mới về lãi suất tiết kiệm

Đầu tháng 4, ngân hàng Vietcombank đã chính thức điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, đưa lãi suất tiết kiệm tại một số kỳ hạn xuống mức thấp nhất trong nhóm ngân hàng Big 4. Trước đó vào tháng 3, Agribank, Vietinbank và BIDV cùng đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm theo chiều hướng giảm.

Hiện, lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big 4 hiện ở mức 4,8%/năm. Cụ thể, BIDV và VietinBank giữ mức lãi suất cho khách hàng gửi tiền từ kỳ hạn 24 - 36 tháng là 4,8%/năm. Ngân hàng Vietcombank và Agribank áp dụng mức lãi suất 4,7%/năm cho kỳ hạn tương tự.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng thương mại lại điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Tại VPBank tăng lãi suất tiền gửi từ 0,1-0,2% tất cả các kỳ hạn. Trong đó, đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên 2,3%/năm, kỳ hạn 2-5 tháng tăng lên 2,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 4,1%/năm, kỳ hạn từ 12-18 tháng tăng lên 4,4%/năm; kỳ hạn từ 24 tháng trở lên áp dụng 4,8%/năm.

Tương tự, tại Eximbank cũng lãi suất huy động các kỳ hạn 1-3 tháng tăng thêm 0,3 điểm phần trăm lên 3,1%/năm, lãi suất kỳ hạn 2 tháng tăng lên 3,3%/năm và lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng là 3,4%/năm.

Thiếu máy bay trầm trọng, cách nào 'cứu cánh' ngành hàng không?

Theo Cục Hàng không Việt Nam, số máy bay hoạt động thương mại của 6 hãng hàng không tính đến cuối tháng 3 năm nay khoảng 170 chiếc, giảm 40-45 chiếc so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân đến từ việc một số hãng tái cấu trúc doanh nghiệp, giảm quy mô đội tàu bay. Bamboo Airways trước đây có 28 máy bay, giờ chỉ còn 9 chiếc hoạt động sau khi trả công ty cho thuê toàn bộ máy bay Embraer E190.

Pacific Airlines đã trả hết máy bay để xóa nợ và không còn máy bay khai thác. Hãng đang xây dựng kế hoạch thuê khô (chỉ thuê máy bay) 3 máy bay từ Vietnam Airlines để duy trì số lượng tàu tối thiểu nhằm giữ giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC).

Từ đầu năm 2024, nhà sản xuất động cơ Pratt&Whitney (PW) phải triệu hồi động cơ để kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu nhằm khắc phục lỗi sản xuất. Vietnam Airlines và Vietjet Air có khoảng 40 máy bay sử dụng động cơ này nên sẽ phải dừng khai thác năm 2024 - 2025 để bảo dưỡng, thậm chí thời gian khắc phục có thể lâu hơn dự kiến.

Vấn đề giảm khả năng khai thác có thể khiến các hãng bay tiếp tục gặp khó khăn trong việc xoay vòng nguồn vốn. Hiệu quả kinh doanh của các hãng hàng không trong nước liên tục gặp khó khăn sau thời gian đại dịch COVID-19. Bằng chứng là năm 2023 kết quả kinh doanh của các hãng hàng không không mấy sáng sủa, đa phần các hãng đều bị lỗ, giảm lợi nhuận...

Đà Nẵng 'hốt bạc' sau chuyến du lịch của tỷ phú Bill Gates

Ngày 4/4, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết trong 3 tháng đầu năm tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt gần 1,9 triệu lượt, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế hơn 630.000 lượt, tăng hơn 21%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 25,6%.

Đà Nẵng gây được tiếng vang khi tỷ phú Bill Gates ghé thăm. Ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch - nhìn nhận: “Sự kiện tỷ phú Bill Gates tham quan du lịch tại thành phố đã mang đến giá trị nhận diện, nâng cao vị thế cho điểm đến Đà Nẵng, tăng hiệu ứng truyền thông, lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng, góp phần thu hút khách quốc tế đến thành phố ngày càng nhiều, nhất là khách chất lượng cao”.

Đà Nẵng đã thu hút được khoảng 20 đám cưới theo hình thức du lịch cưới của cô dâu chú rể là Việt kiều, các cặp đôi đến từ Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Mỹ... Đặc biệt, có nhiều đám cưới lớn của các cặp đôi Ấn Độ với hơn 1.000 khách lưu trú tại các khách sạn, resort đẳng cấp 5 sao quốc tế.

Khách tàu biển tới Đà Nẵng có sự tăng trưởng tốt từ các thị trường châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Úc…

Tổng cộng có 21 chuyến tàu với 25.000 lượt khách. Số lượng khách này cao hơn cả năm 2023, với 18.100 lượt qua 22 chuyến tàu.