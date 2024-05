Nghệ An, Hà Tĩnh ‘hốt bạc’ từ du lịch

TPO - Trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, các khu, điểm du lịch của tỉnh Nghệ An đón hơn 950.000 lượt khách du lịch, ước thu đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Ngày 1/5, Sở Du lịch Nghệ An cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ hơn 950.000 lượt khách du lịch, bằng 122% so với năm 2023. Trong đó khách lưu trú ước đạt 350.000 người. Tổng thu du lịch trên toàn tỉnh ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo đó, đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày cộng với việc thời tiết thuận lợi đã giúp các khu, điểm du lịch ở Nghệ An thu hút lượng lớn du khách về tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Trong đó, biển Cửa Lò là điểm đến thu hút lượng lớn du khách về tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực. Có ngày, bờ biển Cửa Lò ken đặc người về tắm biển, vui chơi.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Cửa Lò - cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, trung bình mỗi ngày địa phương này đón hơn 40.000 lượt khách. Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ, Cửa Lò đón hơn 200.000 lượt khách, trong đó có hơn 90.000 lượt khách lưu trú, vượt kế hoạch 150.000 lượt khách đề ra trước đó.

“Năm nay thời tiết nắng nóng du khách về Cửa Lò tắm biển rất đông, khách lưu trú cũng nhiều, tăng hơn 30% so với năm ngoái”, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thị xã Cửa Lò chia sẻ.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích đặc biệt quốc gia Kim Liên - cho biết, năm nay số lượng du khách về quê Bác cũng tăng so với những năm trước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt du khách về quê Bác thăm, dâng hương.

Không chỉ các điểm du lịch lớn, trong dịp lễ dài 5 ngày này ở các điểm du lịch nhỏ như các Resort, các điểm du lịch cộng đồng ở các huyện, biển Quỳnh, biển Diễn Thành, Khu Sinh thái Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), thác khe Kèm (Con Cuông) cũng đón rất nhiều khách du lịch về tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ẩm thực đặc sản.

Theo Sở Du lịch Nghệ An, trong đợt nghỉ lễ năm nay, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch cơ bản được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, dù thời tiết nắng nóng gay gắt song các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón khoảng 603.000 lượt khách (tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách nước ngoài đạt 841 lượt. Lượng khách lưu trú ước đạt 51.455 lượt (tăng gần 28.000 lượt so với cùng kỳ 2023).

Một số địa phương có lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng đông như: Nghi Xuân 180.000 lượt (tăng hơn gấp 2 lần cùng kỳ năm 2023), Thị xã Kỳ Anh 150.000 lượt, Cẩm Xuyên 150.000 lượt...

Cụ thể, một số khu, điểm du lịch đạt công suất phòng 100% trong suốt kỳ nghỉ lễ như: Thiên Cầm (Cẩm Xuyên); Quỳnh Viên (Thạch Hà); Xuân Thành, Phú Minh Gia (Nghi Xuân); Hải Thượng (Hương Sơn)... Tổng công suất sử dụng phòng trên toàn tỉnh của kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 85%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Không chỉ các bãi biển, các điểm du lịch lớn, những ngày qua ở các khu điểm du lịch nhỏ tại các huyện của tỉnh Hà Tĩnh cũng đón nhiều đoàn khách du lịch về tham quan, trải nghiệm.