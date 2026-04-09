Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giá xăng giảm mạnh, dầu diesel giảm tới gần 10.000 đồng/lít

Xuân Phong
TPO - Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h30 chiều nay (9/4). Trong đó, giá xăng RON 95 giảm gần 3.000 đồng lít, giá dầu diesel giảm tới 9.872 đồng/lít.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 giảm 2.393 đồng/lít, xuống còn 22.344 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít, còn 23.543 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S giảm tới 9.872 đồng/lít, xuống còn 32.969 đồng/lít, mức giảm mạnh nhất trong nhiều kỳ gần đây. Dầu mazut cũng giảm 1.658 đồng/kg, còn 22.613 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut là 800 đồng/lít/kg; dầu diesel 1.000 đồng/lít. Liên bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran; lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm mạnh.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h30 chiều 9/4.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong những ngày qua là 119,4 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 20,5 USD/thùng); 125,8 USD/thùng xăng RON95 (giảm 23,2 USD/thùng).

Công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạ nhiệt giá xăng dầu, điều hành linh hoạt theo biến động của thị trường thế giới.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương mới đây quyết định tạm ngưng hiệu lực quy định liên quan đến dầu hỏa trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu đến hết ngày 28/4, đồng thời xây dựng phương án bãi bỏ theo thủ tục rút gọn.

Từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được giảm về 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh về mức 0%. Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất giảm thuế VAT và thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, dầu mazut xuống 0%.

Xuân Phong
