Nhiều người trẻ chọn sống khỏe với chi phí hợp lý giữa áp lực tài chính gia tăng

Áp lực chi phí y tế gia tăng khiến nhiều người trẻ tại đô thị lớn phải tính toán chặt chẽ hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân. Trong bối cảnh đó, chủ động sống khỏe và phòng ngừa rủi ro đang được xem là một phương án cần thiết để góp phần giảm tải áp lực tài chính.

Người trẻ đang tìm đến các giải pháp bảo vệ sức khỏe với chi phí hợp lý

Không ít người trẻ đang tìm đến các giải pháp bảo vệ sức khỏe tài chính với chi phí hợp lý do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp. Nhờ mức phí phù hợp và khả năng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu, người trẻ có thể chủ động xây dựng lớp bảo vệ đa tầng, vừa giảm áp lực trước rủi ro, an tâm vui sống, vừa yên tâm theo đuổi kế hoạch tương lai.

Cân đối chi tiêu để đầu tư cho sự an tâm dài hạn

Minh Tuấn (29 tuổi, TP. HCM), nhân viên marketing của một siêu thị điện tử cho biết, anh mới tham gia một giải pháp bảo vệ toàn diện với chi phí hợp lý. Giờ đây, anh có thể an tâm hơn để tập trung cho công việc và tận hưởng niềm vui cùng gia đình thay vì hay lo lắng như trước đây.

“Hai vợ chồng mình chuẩn bị đón con đầu lòng vào cuối năm nay. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 30 triệu đồng/tháng, nhưng phần lớn nguồn tiền được phân bổ cho các khoản cố định như trả góp nhà, chi phí sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu, khiến phần còn lại không nhiều. Tuy nhiên, mình vẫn muốn tham gia bảo hiểm để bảo vệ bản thân và nhất là gia đình nhỏ trước nhiều rủi ro trong cuộc sống”, Tuấn chia sẻ.

Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt Shinhan – Sống khỏe có chi phí hợp lý đang được nhiều người quan tâm tham gia

Cân nhắc kỹ càng khả năng tài chính của bản thân, anh ưu tiên chọn một giải pháp tập trung bảo vệ tính mạng và sức khỏe với chi phí hợp lý, thay vì các sản phẩm bảo hiểm mang tính đầu tư, tích lũy dài hạn. Sau khi tìm hiểu, Tuấn lựa chọn Sản phẩm bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt (tên thương mại: Shinhan - Sống Khỏe) cùng bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm gồm S-Plus - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn, S-Plus - Bệnh hiểm nghèo và S-Plus - Hỗ trợ Viện phí của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (“Shinhan Life Việt Nam”).

Anh Tuấn cho biết, anh đưa ra quyết định tham gia sản phẩm này bởi mức phí hợp lý, không tạo áp lực lên ngân sách hàng tháng, nhưng vẫn giúp anh và gia đình được bảo vệ toàn diện để tập trung vào các mục tiêu quan trọng hơn.

Điểm mạnh của giải pháp bảo vệ đa tầng từ Shinhan Life Việt Nam

Trong hệ sinh thái bảo vệ đa tầng mà anh Tuấn vừa tham gia của Shinhan Life Việt Nam, Shinhan - Sống Khỏe là sản phẩm bảo hiểm chính, được thiết kế như một điểm tựa tài chính vững chắc, mang đến giải pháp tối ưu trước rủi ro tử vong. Còn bộ sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus được thiết kế để khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn tham gia thêm theo nhu cầu cá nhân, để gia tăng quyền lợi bảo vệ trong các trường hợp tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn, Nằm viện hay không may mắc các Bệnh hiểm nghèo.

Như với anh Tuấn, khi tham gia sản phẩm bảo hiểm Shinhan – Sống khỏe, anh chỉ phải đóng mức phí 337.000 đồng/năm và được bảo vệ với quyền lợi bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng. Khoản chi trả này sẽ giúp người thân giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn nếu sự kiện không may xảy đến.

Sản phẩm bảo hiểm S-Plus - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn có quyền lợi chi trả theo mức độ thương tật

Ngoài sản phẩm chính Shinhan – Sống khỏe, anh Tuấn tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm S-Plus - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn với Số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng và mức phí chỉ 300.000 đồng/năm. Sản phẩm có quyền lợi chi trả theo mức độ thương tật, từ các trường hợp như bỏng, gãy xương, tổn thương nội tạng đến các thương tật nghiêm trọng như mất hoặc liệt hoàn toàn bộ phận cơ thể. Đặc biệt, trong trường hợp tử vong do tai nạn, mức chi trả tối đa lên đến 300% Số tiền bảo hiểm. “Điều khiến tôi an tâm là dù rủi ro có xảy ra, gia đình vẫn có một khoản tài chính để xoay xở và góp phần ổn định cuộc sống,” anh Tuấn chia sẻ.

Là người trụ cột gia đình, anh Tuấn cũng lo ngại về áp lực tài chính lên bản thân và gia đình nếu không may mắc bệnh lý nghiêm trọng. Do đó, anh quyết định lựa chọn thêm sản phẩm bảo hiểm S-Plus - Bệnh hiểm nghèo, bảo vệ trước các bệnh phổ biến như Nhồi máu cơ tim, Đột quỵ hay Ung thư giai đoạn cuối. Chỉ với mức phí 49.000 đồng/năm, anh sẽ nhận được khoản chi trả tới 100 triệu đồng nếu không may mắc một trong những bệnh nghiêm trọng trên. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp anh có thêm điều kiện điều trị và phục hồi sức khỏe tốt hơn.

Sản phẩm bảo hiểm S-Plus – Hỗ trợ Viện phí giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí nằm viện nội trú

Trong hệ sinh thái bảo vệ đa tầng của Shinhan Life Việt Nam mới giới thiệu đến người tiêu dùng, sản phẩm bảo hiểm S-Plus – Hỗ trợ Viện phí có thể giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí nằm viện nội trú và thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn. Anh Tuấn cho biết, anh chỉ trả mức phí nhỏ 198.000 đồng/năm, nhưng sản phẩm sẽ hỗ trợ 100.000 đồng/ngày nằm viện, tối đa 1.000 ngày nằm viện trong suốt thời hạn bảo hiểm (bao gồm cả thời gian tái tục), và chi trả gấp đôi nếu người được bảo hiểm phải nằm điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro và áp lực tài chính không ngừng gia tăng, xu hướng chủ động bảo vệ sức khỏe bằng các giải pháp tài chính linh hoạt đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ ở các thành phố lớn. Việc bắt đầu từ những khoản chi nhỏ một cách đều đặn mỗi năm, không chỉ giúp người trẻ và gia đình giảm thiểu gánh nặng khi biến cố xảy ra, mà còn tạo nền tảng vững chắc để họ an tâm tập trung tận hưởng niềm vui hiện tại, phát triển sự nghiệp và hướng tới tương lai bền vững hơn cho bản thân và những người thân yêu.