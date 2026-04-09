Thanh toán đúng hạn, khách hàng FE CREDIT nhận “lộc” từ chương trình ưu đãi

Niềm vui bất ngờ đã đến với hai khách hàng tại Hưng Yên và Ninh Bình, khi họ trở thành chủ nhân của hai giải thưởng Honda Air Blade từ chương trình “Thanh toán ngay – Lộc phát về tay” của FE CREDIT. Điều thú vị là phần thưởng này không đến từ may mắn đơn thuần mà lại bắt nguồn từ một thói quen: thanh toán đúng hạn.

Trong nhịp sống hiện đại, các giải pháp tài chính tiêu dùng giúp người dùng dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận khoản vay nhỏ mà không cần thế chấp hoặc đăng ký mở một thẻ tín dụng hạn mức thấp ở các công ty tài chính nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên phần lớn người đi vay thường chỉ chú trọng đến giai đoạn đầu của quá trình vay để chi tiêu mà bỏ qua quá trình xây dựng, duy trì những thói quen nhỏ như đặt lịch nhắc thanh toán, thanh toán đúng hạn hay trích thanh toán tự động trên các kênh trực tuyến.

Thực tế, những hành vi tài chính tích cực này không chỉ giúp người dùng kiểm soát chi tiêu tốt hơn mà còn âm thầm xây dựng một “tài sản vô hình”: Uy tín tín dụng hoặc lịch sử tín dụng tốt. Đây chính là nền tảng sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận các giải pháp tài tốt hơn trong tương lai. Hơn thế nữa, tại những công ty tài chính hàng đầu như FE CREDIT việc duy trì thanh toán đúng hạn còn có thể mang lại những phần thưởng thiết thực cho người dùng.

Hai câu chuyện về những thói quen tài chính tốt

Với anh Phạm Công Văn, hành trình cùng FE CREDIT bắt đầu từ tháng 02/2023, khoản vay tiêu dùng đã trở thành một “trợ thủ” đắc lực, giúp anh xoay sở nguồn tài chính kịp thời để không trì hoãn các dự định quan trọng.

Đều đặn mỗi tháng anh sử dụng ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 để theo dõi tình hình khoản vay. Thông tin rõ ràng cùng tính năng nhắc lịch thanh toán đã giúp anh giữ thói quen trả nợ đúng hạn một cách nhẹ nhàng, không áp lực và đồng thời duy trì lịch sử tín dụng tốt trong suốt một thời gian dài.

Đại diện FE CREDIT trao giải thưởng xe máy Honda Air Blade đến anh Phạm Công Văn. Ảnh: FE CREDIT.

Anh chia sẻ, khoảnh khắc nhận tin trúng thưởng khiến anh không khỏi ngỡ ngàng: “Thật sự tôi chỉ nghĩ đây là quyền lợi đi kèm thôi, không ngờ lại trúng thật. Nhận thông báo tôi vui lắm chứ. Chiếc xe là món quà ý nghĩa với cả nhà tôi.”

Phần thưởng không đơn thuần chỉ mang giá trị vật chất, đó còn là sự ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng cho thói quen duy trì kỷ luật tài chính trong một thời gian dài của anh.

Trong khi đó, câu chuyện của anh Nguyễn Thanh Hưng (Ninh Bình) lại mang một màu sắc khác khi bắt đầu từ một suy nghĩ rất giản dị: thanh toán đúng hạn là trách nhiệm, uy tín cá nhân.

Vốn là khách hàng thân thiết của FECREDIT, sau khi mua xe máy trả góp, anh tiếp tục sử dụng khoản vay tiêu dùng vào tháng 10/2025. Trong suốt 4 tháng, anh đều đặn thanh toán đúng hạn trên các nền tảng trực tuyến.

Đại diện FE CREDIT trao giải thưởng xe đến anh Nguyễn Thanh Hưng. Ảnh FE CREDIT.

Ban đầu, anh xem việc thanh toán đúng hạn là trách nhiệm cần thiết để đảm bảo uy tín cá nhân và tránh các khoản phí phát sinh. Tuy nhiên, khi biết mình trúng thưởng, trải nghiệm tài chính của anh trở nên tích cực hơn.

“Thanh toán đúng hạn vốn là điều tôi luôn cố gắng duy trì. Việc nhận được phần thưởng lần này giống như một sự khích lệ, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục giữ thói quen này”, anh Hưng chia sẻ.

Khoảnh khắc đại diện FE CREDIT đến tận nhà trao thưởng không chỉ mang lại niềm vui cho cá nhân anh mà còn tạo sự hào hứng cho cả gia đình. Từ trải nghiệm thực tế, anh Hưng cho rằng việc sử dụng các sản phẩm tài chính tiêu dùng sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu người dùng có kế hoạch rõ ràng và kiểm soát tốt khả năng chi trả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng

Chương trình “Thanh toán ngay – Lộc phát về tay” là sáng kiến tiên phong của FE CREDIT trên thị trường tài chính tiêu dùng khi thiết kế cơ chế quay thưởng dành cho khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn. Đại diện FE CREDIT thông tin, thực tế vẫn có không ít khách hàng gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật thanh toán do nhiều yếu tố khác nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử tín dụng, cũng như khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính với điều kiện tốt về lãi suất hay hạn mức trong tương lai.

“Chúng tôi muốn tạo cơ chế tưởng thưởng rõ ràng, để việc giữ kỷ luật tài chính tưởng chừng khô khan sẽ trở nên vui vẻ thông qua hình thức quay thưởng trúng quà, vừa tạo động lực vừa mang lại giá trị thực tế. Có như vậy thì khách hàng mới hình thành và duy trì được thói quen này”, đại diện FE CREDIT lý giải.

Sau thành công của mùa đầu tiên, chương trình năm nay tiếp tục được cải tiến khi tích hợp thêm cấu phần chuyển đổi số theo định hướng chung của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, khách hàng khi lựa chọn các kênh thanh toán khoản vay qua các kênh trực tuyến như ứng dụng FE ONLINE 2.0 hoặc chuyển khoản qua tài khoản VPBank sẽ được gia tăng số lượt quay thưởng, đồng nghĩa có thêm cơ hội trúng thưởng.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hưng (áo đen) đón tiếp và trò chuyện cùng đại diện FE CREDIT. Ảnh FE CREDIT.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, việc tích hợp các giải pháp công nghệ vào trải nghiệm khách hàng được xem là xu hướng tất yếu. Trên ứng dụng FE ONLINE 2.0, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi khoản vay, kiểm soát lịch thanh toán và thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào các kênh truyền thống.

Những đổi mới trong cách triển khai đã giúp chương trình có được sự quan tâm và niềm tin từ khách hàng. Nếu như ở giai đoạn đầu, nhiều người còn dè dặt khi nhận thông báo trúng thưởng, thì hiện nay khách hàng đón nhận niềm vui một cách chủ động, đồng thời chia sẻ đến bạn bè, người thân. Điều này chứng tỏ giá trị xây dựng niềm tin mà chương trình mang lại, giúp khách hàng an tâm và gắn kết lâu dài với FE CREDIT.

Với hàng triệu khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình trong 3 tháng, chương trình không chỉ lan tỏa thói quen tài chính tích cực đến hàng triệu khách hàng mà còn tác động tích cực, góp phần tạo dựng niềm tin, sự ổn định và bền vững chung của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Chương trình hiện kéo dài đến hết ngày 30/4, áp dụng cho khách hàng thanh toán khoản vay hoặc thẻ tín dụng từ 500.000 đồng trở lên. Xem chi tiết thể lệ và tham gia tại: vongquaymayman.fecredit.com.vn