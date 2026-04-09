Giá vàng giảm mạnh

TPO - Sáng nay (9/4), giá vàng trong nước lại quay đầu giảm sau một ngày tăng mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 175 triệu đồng/lượng nhưng chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng lên 4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 6h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 171 - 175 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 175 triệu đồng/lượng.

Có mức giảm tương đương, giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 170,5 - 174,5 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giá vàng nhẫn 171 - 174 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 171,5 - 173,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng quay đầu giảm.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.711 USD/ounce, giảm 101 USD so với sáng qua.

Hôm qua, bạc thỏi Phú Quý có giá 79 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat 77 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 73 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361 đồng/USD. Tại Vietcombank, USD giá 26.141 - 26.361 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD 27.350 - 27.400 đồng/USD.