Theo dõi Báo Tiền phong trên

Doanh nghiệp xuất khẩu tôm 'cầu cứu'

Cảnh Kỳ
TPO - Việc bỏ sót đối tượng giám sát dẫn đến nguồn tôm nguyên liệu đưa vào chế biến không đủ điều kiện cấp chứng thư để xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) và các thị trường tương đương, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp do bị hủy đơn hàng và phát sinh chi phí khác.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa đề nghị Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (NAFIQPM), Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vùng nuôi và đối tượng giám sát dư lượng cho các doanh nghiệp (DN) thủy sản tại Cà Mau.

Doanh nghiệp xuất khẩu tôm gặp khó khăn.

Theo các DN, phụ lục danh mục, đối tượng và phạm vi giám sát thuộc Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy hải sản nuôi năm 2026, khu vực Nam Bộ (công văn 53/CCNB-NV ngày 21/1/2026 của NAFIQPM), chưa có đầy đủ các loài tôm bản địa (tôm sú, tôm thẻ bạc, tôm chì, tôm thẻ chân trắng) tại các vùng nuôi trọng điểm ở Cà Mau.

Hàng hoá từ tôm nguyên liệu thu mua từ các địa bàn này không đủ điều kiện cấp chứng thư để xuất khẩu vào EU, và các thị trường tương đương, gây thiệt hại trực tiếp cho DN do bị hủy đơn hàng và phát sinh chi phí lưu kho.

Ông Ngô Minh Hiển - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn - cho biết, việc không đồng bộ giữa kế hoạch giám sát và thực tế thu mua, sản xuất, xuất khẩu tôm vào EU đang đẩy các DN vào tình thế cực kỳ khó khăn, khi hàng hóa không đủ điều kiện cấp chứng thư. Công ty đã có 2 đơn hàng xuất sang châu Âu phải huỷ (30 tấn, trị giá hơn 773.200 USD, tương đương trên 20 tỷ đồng). Hiện công ty còn 3 đơn hàng xuất khẩu tổng trị giá trên 24 tỷ đồng đang tồn kho, nguy cơ hủy nếu không kịp được tháo gỡ.

Công ty Cổ phần CAMIMEX thông tin bị khách hàng châu Âu hủy rất nhiều đơn hàng từ ngày 21/1 đến nay. Hàng hóa tồn kho khiến DN phải gánh thêm chi phí lãi vay, gia tăng áp lực tài chính, xoay vòng vốn và duy trì sản xuất.

Ngoài ra, các đại lý cung ứng nguyên liệu cho DN cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại lớn, do đang vào cao điểm thu hoạch tôm sú quảng canh, nhưng DN không thể thu mua.

Ngoài ra, theo các DN, sai sót trên còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến năng lực cạnh tranh, uy tín của DN tôm Việt trên thị trường quốc tế, chuỗi sản xuất - xuất khẩu thủy sản của địa phương.

Ngày 2/4 vừa qua, cơ quan chuyên môn Cà Mau và các DN đã họp, thảo luận và thống nhất kiến nghị các bộ ngành giải quyết. Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn tại các thị trường lớn, để tận dụng cơ hội, việc bảo đảm tính liên tục của vùng nguyên liệu và thủ tục xác nhận, chứng nhận phục vụ xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng.

VASEP đề nghị NAFIQPM xem xét, giải quyết kiến nghị của các DN, cho cơ chế chuyển tiếp và vùng nuôi, để Trung tâm NAFIQPM 5 tiếp tục thực hiện thẩm định và cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu dựa trên các vùng nuôi cũ đã được giám sát trước đây...

#xuất khẩu tôm #VASEP #NAFIQPM #Cà Mau #giám sát dư lượng #doanh nghiệp thủy sản #xuất khẩu EU

Xem thêm

Cùng chuyên mục