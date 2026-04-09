Can thiệp quá đà ung thư tuyến giáp và trăn trở của doanh nghiệp Bài cuối: Bộ Y tế đang sửa quy định, sẽ lấy ý kiến doanh nghiệp

Hội thảo về ung thư tuyến giáp do Báo Tiền Phong phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh tổ chức ngày 4/4 được giới chuyên môn, doanh nghiệp và người bệnh mua bảo hiểm đặc biệt quan tâm. Lý do là bên cạnh vấn đề về bệnh tật, quy định về mức độ tổn thương do ung thư tuyến giáp đang khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại gặp vướng mắc kéo dài chưa được tháo gỡ.

Đại diện Bộ Y tế cho hay, can thiệp quá mức ung thư tuyến giáp sẽ sớm kết thúc; điều kiện để sửa quy định về tổn thương, thông tư…đã “chín muồi”. Bộ Y tế sẽ mời doanh nghiệp, hiệp hội tham góp ý kiến khi sửa quy định, mục tiêu là hướng tới công bằng.

Một số thể của ung thư tuyến giáp là bệnh mạn tính?

Tại hội thảo “Cập nhật phương pháp điều trị, đánh giá tổn thương do ung thư tuyến giáp và liệu pháp hóc-môn” ngày 4/4, bạn đọc Báo Tiền Phong có tên Đinh Liên Phương hỏi: Liên quan đến quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với các thể ung thư tuyến giáp, thể biệt hóa là 81%, trong khi thể chưa biệt hóa là 71%, vì sao như vậy?

Thực tế,khá nhiều cơ sở y tế từng lựa chọn phương pháp cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp khi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. “Trong thời gian dài, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp được xem là phương pháp điều trị chính cho hầu hết các khối u tuyến giáp có kích thước lớn hơn 1cm, nhằm tối ưu hóa điều trị I – 131... Tuy nhiên, phương pháp này đi kèm với gánh nặng bệnh tật đáng kể như: suy giáp vĩnh viễn, có nguy cơ hạ Canxi máu và liệt dây thanh quản cao hơn so với phẫu thuật bảo tồn”, nhóm tác giả do GS.TS Mai Trọng Khoa làm trưởng nhóm nhận định trên trang miendichungbuou.vn khi cập nhật theo ATA 2025.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện Bộ Y tế đều thống nhất rằng, phải giảm chẩn đoán và điều trị quá mức, bởi tình trạng này đang gây ra gánh nặng cho hệ thống chẩn đoán và điều trị. Với doanh nghiệp bảo hiểm, họ gặp rắc rối khi chi trả bảo hiểm y tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Liên Phương – Phó Tổng Giám đốc Tuân thủ và Rủi ro Prudential cho biết, chúng tôi đánh giá cao những phân tích chuyên môn rất giá trị từ nhiều chuyên gia y tế về sự khác biệt giữa các nhóm ung thư tuyến giáp. Đặc biệt là sự phân biệt giữa: “Ung thư tuyến giáp thể biệt hóa” – chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số ca bệnh, thường được kiểm soát tốt và có tiên lượng dài hạn và “Các thể không biệt hóa” – vốn có xu hướng gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến khả năng hoạt động chức năng, chất lượng cuộc sống của người bệnh.

“Những khác biệt chưa thống nhất trong các tài liệu y khoa có thể gây ra những tác động không mong muốn đến tính công bằng trong bảo vệ quyền lợi khách hàng mua bảo hiểm, đặc biệt là giữa các nhóm bệnh nhân chịu ảnh hưởng rất khác nhau về mặt chức năng và khả năng lao động”, bà Phương nói và bày tỏ mong muốn cùng các bên trao đổi thêm về việc liệu những tiêu chí đánh giá tổn thương do ung thư tuyến giáp hiện nay đã phản ánh đầy đủ tiến bộ y học, bao gồm khả năng kiểm soát bệnh, mức độ phục hồi và chất lượng sống sau điều trị hay chưa.

“Với đặc thù của ung thư tuyến giáp là có nhiều thể bệnh và tiên lượng khác nhau, cách tiếp cận phân biệt rõ ràng hơn trong đánh giá tổn thương sẽ góp phần nâng cao tính nhất quán và công bằng trong xác định quyền lợi bảo hiểm”, bà Phương khẳng định đồng thời cho biết, không chỉ riêng ở Việt Nam, đây cũng là vấn đề được Tập đoàn Prudential quan tâm tại nhiều thị trường.

Ông Ngô Trung Dũng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) nêu ý kiến rằng, tỷ lệ người bị ung thư tuyến giáp gia tăng đa phần do chẩn đoán quá mức. Trong 5-10 năm qua, hầu như tỷ lệ tử vong do bệnh này gần như không thay đổi, nhiều chuyên gia y tế đã nhận định đây là bệnh mạn tính. Ông Dũng cũng đề nghị Bộ Y tế cần sớm sửa đổi quy định về tỷ lệ tổn thương.

Đã đề nghị điều chỉnh quy định về tổn thương, Bộ Y tế đang sửa

Ths.BS Đỗ Thành Công, Phó Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Nội tiết T.Ư – một trong những chuyên gia cùng Bệnh viện Bạch Mai đánh giá lại và đề xuất điều chỉnh quy định về tổn thương do ung thư tuyến giáp cho biết, vướng mắc trong đánh giá tổn thương liên quan chi trả bảo hiểm do quy định trước đó mắc lỗi khi ghi nhận tổn thương do ung thư tuyến giáp thể biệt hóa là 81%, thể không biệt hóa lại là 71%. Quy định này không chuẩn xác là trường hợp nào thì cắt một thùy, trường hợp nào cắt toàn bộ, di căn xa... Quy định chung chung, nhiều bất cập đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi bảo hiểm.

Sau khi thống nhất, nhóm chuyên gia đã đề xuất giảm mức tổn thương xuống dưới 80% và chia ra nhiều bậc với tỷ lệ tổn thương khác nhau. Ví dụ cắt 1 thùy thì tổn thương liên quan chi trả khoảng 31- 39%. Tiếp đó cắt toàn bộ thùy hay cắt hạch, quy định về mức độ tổn thương sẽ tăng dần. “Đề nghị điều chỉnh tổn thương xuống dưới mức 80% tỷ lệ thương tật đã được ghi thành biên bản gửi Bộ Y tế...”, Ths. Công cho biết.

Về vấn đề này, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa nói: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã tổ chức tham vấn xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, qua đó đã xác định tỷ lệ thương tật theo quy định cũ đã lạc hậu, có vấn đề. Trong quá trình xây dựng, sửa đổi thông tư về tổn thương, thương tật do ung thư tuyến giáp sẽ xin ý kiến đơn vị chuyên môn, kể cả doanh nghiệp, HHBHVN để quy định khách quan, công bằng.

Đưa ra nhận định “Hội thảo rất chất lượng. Những tham luận, trao đổi tại hội thảo đã cơ bản trả lời được tất cả câu hỏi của các nhà chuyên môn”, TS Nguyễn Trọng Khoa kết luận: Phải chuyển từ chiến lược phát hiện nhanh, sớm, nhiều, sang phát hiện đúng, điều trị đúng và phù hợp ung thư tuyến giáp - chiến lược chung của ngành y tế là như vậy.

Để làm được như vậy đầu tiên phải chuẩn hóa về chuyên môn, đề nghị các chuyên gia sớm cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp để Bộ Y tế có thể cập nhật và ban hành.

Thứ 2, quy trình kỹ thuật về chẩn đoán ung thư tuyến giáp, phân loại ung thư tuyến giáp hoàn thiện thông tư liên quan giám định y khoa về ung thư tuyến giáp, để có hành lang pháp lý phù hợp, cập nhật nhất với thế giới, nhằm không để lãng phí quá mức, quản lý điều trị phù hợp...

Về giám sát, ông Khoa đề nghị các chuyên gia theo chuyên ngành cùng Bộ Y tế xây dựng một bộ công cụ kiểm định về chuyên môn, thế nào là áp dụng phù hợp, thế nào là lãng phí, chưa đúng, để có phản hồi đến cơ sở y tế, từng bước nâng cao chất lượng điều trị; từng bước phải thu hẹp khác biệt trong tiếp cận chẩn đoán điều trị ung thư tuyến giáp.