Tiêu thụ điện vượt 1 tỷ kWh, áp lực nguồn cung gia tăng

TPO - Nắng nóng xuất hiện từ cuối tháng 3 đã đẩy nhu cầu điện tăng vọt sớm hơn mọi năm. Trong khi phụ tải tiếp tục leo thang, nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ, Bộ Công Thương cho biết nguy cơ áp lực cung ứng gia tăng và không loại trừ khả năng tiếp tục sửa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để thích ứng với mục tiêu tăng trưởng cao.

Tiêu thụ điện sớm tăng vọt

Tại họp báo thường kỳ quý 1 chiều 9/4, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết, trong những ngày qua miền Bắc đã ghi nhận nắng nóng từ cuối tháng 3, sớm hơn khoảng một tháng so với quy luật thông thường khi cao điểm thường rơi vào cuối tháng 4 đến tháng 7.

Diễn biến thời tiết bất thường nhanh chóng phản ánh vào nhu cầu tiêu thụ điện. Ngày 31/3, sản lượng điện toàn hệ thống đạt khoảng 1 tỷ kWh, mức cao nhất kể từ đầu năm. Đến ngày 7/4, con số này tiếp tục tăng đạt 1,07 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026 và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy áp lực phụ tải đang gia tăng sớm hơn dự kiến.

Theo lãnh đạo Cục Điện lực, kế hoạch cung ứng điện năm nay đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ cuối năm 2025, với kịch bản cơ sở tăng trưởng phụ tải khoảng 8,5% và có thể lên tới 14,1% trong tình huống cực đoan.

Tính đến nay, mức tăng trưởng phụ tải tích lũy khoảng hơn 6%, nằm trong kịch bản dự kiến. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết tiếp tục là biến số khó lường. Nếu nắng nóng kéo dài, kết hợp hiệu ứng đô thị, nhu cầu sử dụng điện có thể tăng đột biến trong các khung giờ cao điểm.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã chỉ đạo đồng bộ các khâu từ phát điện, truyền tải đến phân phối, bán lẻ điện chủ động chuẩn bị và một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện.

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực.

Ông Hữu cho biết, các hồ lớn tại miền Bắc đang tích nước tốt, tạo dư địa điều tiết cho cao điểm mùa khô. Việc giảm tỷ trọng huy động thủy điện thời điểm hiện tại chủ yếu nhằm ưu tiên tích nước, sẵn sàng tăng phát khi bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm.

Nguồn khí cho phát điện cũng được cải thiện đáng kể. Đầu tháng 4, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đã nâng khả năng cấp khí từ hơn 7 triệu m³/ngày lên khoảng 9,5 triệu m³/ngày. Việc tăng nguồn khí giúp nâng độ linh hoạt trong huy động các nhà máy điện khí, đặc biệt tại khu vực Đông Nam bộ, nhất là trong các giờ cao điểm buổi tối.

Ở khâu truyền tải, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đã nâng công suất một số trạm 500 kV, trong đó có trạm Mai Châu (Hòa Bình). Trong tháng 5 tới, nhiều công trình lưới điện tiếp tục được đưa vào vận hành, qua đó tăng khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc - khu vực được dự báo chịu áp lực lớn nhất trong mùa khô.

Nhiều dự án chậm tiến độ

Một trong những thách thức lớn hiện nay là tiến độ các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Sau gần một năm triển khai, nhiều dự án nhiệt điện than bị chậm khoảng một năm, các dự án LNG phần lớn lùi sau mốc 2030, trong khi điện gió ngoài khơi đối mặt nguy cơ khó đạt mục tiêu 6.000 MW vào năm 2030; kế hoạch nhập khẩu điện cũng chậm hơn dự kiến…

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời tại họp báo.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Điện lực thừa nhận tiến độ triển khai quy hoạch đang chậm so với kế hoạch, đặc biệt ở các nguồn điện mới như điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo. Điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm, Bộ đang tập trung bám sát, đôn đốc tiến độ các dự án theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Với những dự án có nguy cơ chậm, bộ yêu cầu thúc đẩy tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ cấu nguồn điện để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới