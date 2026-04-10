Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm

TPO - Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Dự chương trình có ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL.

Quang cảnh lễ bổ nhiệm Tổng Biên tập tạp chí Tài chính Bảo hiểm. Ảnh: Tuấn Minh

Tại buổi lễ đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm - Phó Tổng Thư ký phụ trách truyền thông, Trưởng ban Chuyên môn chuyên trách truyền thông về bảo hiểm (Ban Truyền thông) giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm nằm trong kế hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Tạp chí Tài chính Bảo hiểm; được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nằm trong kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Theo ông Việt, việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm căn cứ vào quyết định của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Điều lệ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; công văn của Bộ VHTT&DL về việc cho ý kiến bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm và công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư về việc hiệp y bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm mang ý nghĩa hết sức quan trọng và có tính chiến lược. Đây không chỉ là sự kiện củng cố thêm vai trò của Tạp chí như một kênh thông tin chính thống, uy tín hàng đầu của ngành, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo hiểm đến với đông đảo công chúng, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Ông Việt kỳ vọng và tin tưởng nhà báo Nguyễn Phong Cầm trong cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức để đưa Tạp chí Tài chính Bảo hiểm ngày càng phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm. Ảnh: Tuấn Minh

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc mừng đến Tân Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm Nguyễn Phong Cầm; đồng thời ghi nhận nhà báo Nguyễn Phong Cầm đã có nhiều năm công tác và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí khác nhau.

"Tôi hy vọng trên cương vị mới, tại nơi công tác mới, với kinh nghiệm và uy tín của mình, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những năng lực hiện có, cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành bảo hiểm Việt Nam”, ông Lợi nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Minh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm Nguyễn Phong Cầm cho biết, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp tục trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, thực hiện sứ mệnh quan trọng của tạp chí là kênh thông tin tin cậy, uy tín của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành bảo hiểm nói chung; kết nối, truyền thông mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đáp ứng kỳ vọng của quý độc giả trong cả nước.

Lãnh đạo Vụ Cục Báo chí, Hội Nhà báo, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nhà báo Nguyễn Phong Cầm. Ảnh: Tuấn Minh