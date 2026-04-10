Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666 ngày 9/4 phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; theo dõi, chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia và đối ngoại; Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; định hướng sử dụng ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành về ngoại giao và quan hệ đối ngoại; công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng…

Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch một số Hội đồng, Ủy ban quốc gia và Trưởng các Ban Chỉ đạo quan trọng khác.

Ông Phạm Gia Túc làm Phó Thủ tướng thường trực

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ sẽ làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực.

Đồng thời, ông Túc được phân công theo dõi, chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; một số lĩnh vực của Bộ Công an theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Gia Túc sẽ thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công: Công nghiệp; thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng.

Cùng với đó là các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh…

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; theo dõi, chỉ đạo: Bộ Quốc phòng; một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực.

Cùng với đó là các lĩnh vực công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền; chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ: Theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính; lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; các lĩnh vực y tế, dân số, gia đình và trẻ em; các vấn đề xã hội; công tác quản lý về cai nghiện ma túy; văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; truyền thông, báo chí, xuất bản...; các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Hồ Quốc Dũng thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030; các nội dung liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi.

Ông Nguyễn Văn Thắng thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực kế hoạch đầu tư; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Tiến Châu thay mặt Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; cải cách tư pháp; giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/4, thay thế Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.