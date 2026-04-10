Tin mới vụ vỡ hồ Tân Lai làm bé gái tử vong

Thái Lâm
TPO - Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và người, UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản phản hồi kiến nghị tập thể của người dân thôn 2, đồng thời cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Ngày 10/4, lãnh đạo UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận địa phương vừa có văn bản trả lời đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thôn 2 liên quan việc bồi thường, hỗ trợ và xác định trách nhiệm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Theo đơn kiến nghị, người dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan; đồng thời yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường thiệt hại và công khai thông tin theo quy định pháp luật.

Toàn cảnh hồ chứa nước trên núi Tân Lai bị vỡ làm 1 người tử vong.

Trả lời đơn kiến nghị của người dân, UBND xã Tuy Phong cho biết, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong xây dựng, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hồ chứa. Hiện vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý.

Trong thời gian chờ kết luận điều tra, UBND xã không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể của các tổ chức và cá nhân liên quan. UBND xã Tuy Phong cũng phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra thực địa, yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt camera giám sát, chủ động hạ mực nước về mức an toàn và tổ chức nhiều buổi làm việc nhằm thống nhất phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại trong vụ tràn nước ngày 2/10/2025 đã hoàn tất. Tính đến ngày 26/3/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phong đã vận động hơn 6,7 tỷ đồng cùng 8.481 suất nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, UBND xã Tuy Phong phối hợp Ban quản lý dự án số 2, Công ty khai thác công trình thủy lợi, Điện lực khu vực Tuy Phong… khôi phục nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, sản xuất như gia cố, khai thông kênh mương, sửa chữa đường điện, hệ thống cấp thoát nước.

"UBND xã ghi nhận các kiến nghị của người dân về việc công khai thông tin và xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, địa phương sẽ thông tin đến nhân dân theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và quyền được biết của công dân", văn bản trả lời người dân của UBND xã Tuy Phong nêu rõ.

Căn nhà chơ vơ sau vụ vỡ hồ.

Như Tiền Phong đưa tin, đêm 1/11, hồ chứa của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị vỡ, khiến lượng nước lớn tràn xuống khu dân cư, làm bé gái 13 tuổi tử vong, một người bị thương nặng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, dự án có 2 hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, tạo ra dòng nước lớn đổ về hạ lưu gây thiệt hại nghiêm trọng. Hồ lớn có diện tích khoảng 18,4ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; hồ nhỏ liền kề diện tích 4,1ha, chiều dài vỡ khoảng 37m.

Đến ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

#vỡ hồ chứa nước #núi Tân Lai #xã Tuy Phong #Lâm Đồng #phản hồi kiến nghị

