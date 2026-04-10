Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước

TPO - Nam sinh 18 tuổi ở Thanh Hóa cùng nhóm bạn xuống đầm tôm tắm mát song sẩy chân, đuối nước.

Chiều 10/4, thông tin từ UBND phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi đuối nước trên địa bàn.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều 9/4, em Nguyễn Văn H. (SN 2008, trú tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng nhóm bạn đi đá bóng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau xuống khu vực đầm tôm trên địa bàn để tắm.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước.

Lúc tắm xong, cả nhóm lên bờ nhưng không thấy H. đâu nên hô hoán, cầu cứu. Tuy nhiên, vị trí nam sinh gặp nạn xa khu dân cư, khi có người tới ứng cứu thì nạn nhân đã mất tích.

Đến trưa 10/4, thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.