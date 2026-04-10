Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tử vong do ngạt khói khi đốt rơm rạ ngoài đồng

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc đốt rơm ngoài đồng, một người phụ nữ ở Cần Thơ không may bị ngạt khói, tử vong giữa đám cháy.

Ngày 10/4, Công an TP. Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm liên quan đến việc đốt đồng.

Nông dân có thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch trên cánh đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/4, bà T.K. (SN 1964, ngụ phường Vị Thanh) cùng chồng ra khu ruộng phía sau nhà để đốt rơm sau thu hoạch, chuẩn bị đất cho vụ mới.

Trong lúc lửa bùng lên dữ dội, bà K. nói chồng lên phía đầu gió để kiểm tra, tránh cháy lan sang ruộng lúa của người khác, còn mình ở lại xử lý phía dưới.

Tuy nhiên, do khói rơm che khuất tầm nhìn, người chồng không phát hiện bà K. vẫn đang ở trong khu vực cháy. Khi rơm cháy hết, không thấy bà K. về, gia đình vội quay lại tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện bà đã tử vong giữa ruộng, thi thể bị lửa hun cháy xém.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do nạn nhân bị ngạt khói, dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.

Nhật Huy
#Cần Thơ #đốt rơm #tử vong #ngạt khói

Xem thêm

Cùng chuyên mục