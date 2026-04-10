Người phụ nữ tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tang lễ

Thu Hiền
TPO - Va chạm với ô tô phục vụ tang lễ trên Quốc lộ 7A đoạn gần cầu Đô Lương (Nghệ An), người phụ nữ đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Ngày 10/4, lãnh đạo UBND xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo đó, vào khoảng hơn 8 giờ sáng cùng ngày, trên Quốc lộ 7A đoạn gần cầu Đô Lương, thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương, đã xảy ra va chạm giữa xe phục vụ tang lễ và xe máy điện.

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú xóm Lưu Thịnh, xã Đô Lương) điều khiển xe máy điện chở theo một cháu nhỏ khoảng hơn 2 tuổi. Khi vừa điều khiển xe từ cửa hàng tạp hóa ven đường ra Quốc lộ 7A thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khách phục vụ tang lễ đang lưu thông trên tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Cháu nhỏ ngồi phía sau may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường, nằm sát cầu Đô Lương – nơi có độ dốc và lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Thời gian qua, khu vực này đã từng xảy ra một số vụ va chạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

#giao thông #tai nạn #Nghệ An #xe tang lễ #xe máy điện #cầu Đô Lương

