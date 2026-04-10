Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Muốn có nhân lực chất lượng cao, 'gốc' phải từ phổ thông

TPO - Nhấn mạnh “cái gốc” của nguồn nhân lực là giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ ưu tiên bảo đảm đủ trường lớp, đồng thời đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, phòng chức năng, thể thao và nghệ thuật nhằm phát triển học sinh toàn diện.

Sáng 10/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì phiên thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nhân tài và nhân tài khoa học công nghệ là quan trọng hàng đầu

Thảo luận tại tổ, đại biểu Hoàng Minh Sơn – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tập trung góp ý vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Trong những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nêu rất rõ vai trò của nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng cho biết, sẽ dành nguồn lực thích đáng cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài”, ông Hoàng Minh Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Như Ý.



Nhấn mạnh, trong báo cáo về phát triển kinh tế xã hội đánh giá 5 năm qua và năm 2025, đều nhìn nhận, chúng ta thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động còn thấp; yêu cầu phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, về năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, con người là yếu tố quyết định – nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhân tố quyết định.

“Hạ tầng dành cho khoa học công nghệ, phương tiện nghiên cứu, trung tâm dữ liệu có thể đầu tư nhanh, nhưng nhân lực mới là yếu tố quyết định. Nếu không có con người tốt thì tiền đầu tư vào không hiệu quả, không tạo ra giá trị, có kết quả nhưng không mang lại giá trị trong thực tiễn”, ông Sơn nêu thêm.

Nêu việc ở các nước, phát triển khoa học công nghệ thành công hay không đều là do nhân tài, ông Hoàng Minh Sơn cho biết, nước nào có khoa học công nghệ phát triển, nơi đó sẽ thu hút được nhân tài và phát triển nhân tài, từ đó, cho thấy, yếu tố nhân tài và nhân tài khoa học công nghệ là quan trọng hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu rõ, nguồn nhân tài nhanh nhất, hiệu quả lớn nhất là “cần tập trung thu hút các chuyên gia, nhà khoa học từ nước ngoài về, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài”. Vấn đề này đã được nêu trong Nghị quyết 71, kết luận 78… nhưng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới cần đưa nội dung này vào để thực hiện.

“Hiện nay chúng ta có lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài đông đảo, được đào tạo bài bản và tham gia thực tiễn nghiên cứu tại các đại học, tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Đây là cơ hội chúng ta có thể thu hút về. Có thể thu hút cả người nước ngoài về, nhưng trước hết là người Việt. Tôi đề nghị phải đưa rõ trong nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ này”, ông Hoàng Minh Sơn kiến nghị.

Nguồn nhân tài thứ hai, theo ông Hoàng Minh Sơn, là đào tạo và phát triển ở trong nước để thu hút những người giỏi trong các lĩnh vực khác nhau về làm nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học, góp phần vừa nghiên cứu phát triển vừa đào tạo được nguồn nhân lực kế cận.

“Bộ đã tham mưu xây dựng đề án về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao”, ông Hoàng Minh Sơn thông tin.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết, sẽ có nghị định về học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh trong các ngành này với nhiều đột phá để thu hút người giỏi vào học, hướng tới có đội ngũ nghiên cứu sinh, tiến sĩ toàn thời gian, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn khi vào Việt Nam, và tiến tới có nguồn lực chất lượng cao để phát triển khoa học công nghệ, phát triển công nghệ lõi trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo tự chủ chiến lược.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng nêu, cần tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao. Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, yêu cầu về vị trí việc làm thay đổi, nhu cầu đào tạo chuyển đổi, đào tạo bổ sung để có lực lượng lao động có kỹ năng nghề cao là yêu cầu rất cấp thiết. Đây là giải pháp đột phá quan trọng để tạo ra tăng trưởng hai con số. Nếu không có lực lượng lao động kỹ năng nghề cao thì không thể thu hút đầu tư, không thể tăng năng suất lao động.

“Tôi đề nghị trong dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ngoài hạ tầng giao thông, xây dựng, phải đầu tư mạnh cho các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp”, ông Hoàng Minh Sơn nêu rõ.

Phải đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho giáo dục phổ thông

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu thêm rằng, muốn có nhân lực chất lượng cao ở đại học và nghề nghiệp, cái gốc vẫn là giáo dục phổ thông. Việc phổ cập giáo dục phổ thông và cấp học tương đương là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho phát triển. Trong thời gian tới, phải làm sao để đảm bảo mọi người dân có nhu cầu học tập phải được học, ít nhất là hết phổ thông và tương đương. Đây là điều hết sức quan trọng, tạo lực lượng lao động có trình độ và nâng năng suất lao động.



Ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh rằng, phải đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho giáo dục phổ thông và tương đương. Đây là trách nhiệm của cả cấp trung ương và địa phương. Tránh tình trạng tại Hà Nội, TPHCM nhiều nơi chưa đủ trường đủ lớp, không đủ điều kiện để các cháu học hành và đóng góp cho phát triển.

Về nâng cao chất lượng đào tạo, ông Hoàng Minh Sơn cho biết, đầu tiên, phấn đấu lo đủ trường, đủ lớp, sau đó, sẽ tiếp tục tăng cường các điều kiện để có các phòng học đầy đủ chức năng, để phát triển con người một cách toàn diện: có sân tập thể thao, có văn nghệ, nghệ thuật…

“Nhưng trong giai đoạn trước mắt, đủ trường đủ lớp và đủ phòng học chức năng đã là một cố gắng rất lớn”, ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, cho rằng, điều này sẽ góp phần thay đổi về quy mô, chất lượng giáo dục phổ thông, làm tiền đề, nền tảng cho phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…