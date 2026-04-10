Đại biểu QH trăn trở: Bao giờ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 mới hoạt động?

TPO - "Sáng nay, tôi đã trực tiếp trao đổi với các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, đến ngày hôm nay, 2 bệnh viện cơ sở 2 vẫn chưa đưa vào hoạt động. Thử hỏi, đến bao giờ 2 bệnh viện này mới đi vào hoạt động”, đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến phản ánh.

Nhiều trụ sở cũ cỏ mọc ngang đầu người

Trong 2 ngày 9 và 10/4, Quốc hội dành thời gian thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng) nhìn nhận, báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã chỉ ra một số địa phương, bộ, ngành triển khai chương trình này chưa nghiêm túc.

Bên cạnh đó, một số nơi chưa tuân thủ quy định về thời gian ban hành chương trình, hoặc chậm, chưa báo cáo kết quả, mà không được chấn chỉnh, khắc phục. Điều đó cho thấy, nhiều nơi, người đứng đầu chưa thực sự coi trọng công tác này.

Hiện nay, ở Hà Nội và nhiều địa phương, đi qua nhiều trụ sở quận, huyện cũ, cỏ mọc ngang đầu người. Rất mong Chính phủ có chương trình chỉ đạo thực hiện theo quý, theo tháng để nhân dân thấy được tinh thần phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm", đại biểu Vũ Văn Tiến.

Theo đại biểu, đặc thù của lãng phí là “không phải của nhà ai, không phải của gia đình nào”, thế nhưng khi chúng ta ra ngoài đường, nhìn thấy công trình lãng phí thì “ruột ai cũng đau như cắt”.

Ông Vũ Văn Tiến nêu ví dụ, trên địa bàn Hà Nội, đi qua trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay, mới có một nửa đơn nguyên đưa vào hoạt động, còn một nửa đơn nguyên bỏ hoang. Đi qua trụ sở điều hành của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trên đường Phạm Hùng - vụ việc đã khởi tố rồi, đến nay vẫn ‘trơ gan cùng tuế nguyệt’.

Nói đến Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình, vẫn theo đại biểu, vụ án cũng đã khởi tố. Vào thời điểm năm 2025, báo chí đưa tin rất phấn khởi là sắp đưa 2 bệnh viện này vào hoạt động, sẽ khai trương vào tháng 12/2025…

“Thế nhưng, sáng nay tôi đã trực tiếp trao đổi với các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, thì đến ngày hôm nay, 2 bệnh viện này vẫn chưa đưa vào hoạt động. Thử hỏi đến bao giờ 2 bệnh viện ở Ninh Bình này mới đi vào hoạt động?”, đại biểu đặt vấn đề, đồng thời cho rằng, điều này khiến hàng triệu cử tri trăn trở, mong đợi Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng mới sẽ chỉ đạo quyết liệt, để phòng chống lãng phí hiệu quả hơn.

Chấp hành kỷ cương tài chính một số nơi chưa nghiêm

Cùng mối quan tâm, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn Hà Nội) nêu thực tế, qua thanh tra 563 dự án khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiến nghị xử lý về kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm ha đất, thậm chí kiến nghị chuyển cơ quan điều tra và Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý hình sự tại 3 dự án.

Theo ông, điển hình cho sự lãng phí nghiêm trọng là Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Chỉ trong 36 ngày thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm và lãng phí với số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng. Vụ việc sau đó đã khởi tố các bị can liên quan, trong đó có tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí”.

Ông cho hay, tính chung trong năm 2025, ngành công an đã khởi tố mới 22 vụ án liên quan đến lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Theo đại biểu, nguyên nhân sâu xa cho thấy việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính ở một số nơi chưa nghiêm và ý thức chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn hạn chế.

“Như vậy, tỷ lệ giải ngân 96,7% cho thấy sự quyết liệt trong khâu ‘bơm vốn’ ra nền kinh tế, nhưng những vi phạm hàng nghìn tỷ đồng và hàng loạt dự án đội vốn, chậm tiến độ lại phản ánh sự yếu kém trong khâu kiểm soát chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn tại các công trình”, ông Hà nói và đề nghị áp dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn để kiểm soát chặt chẽ hơn khâu đấu thầu, quản lý ngân sách trong thời gian tới.