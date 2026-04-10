Cà Mau: Đường mới sửa sụp lún, phong tỏa khẩn cấp

TPO - Một đoạn đường nhựa ở xã Cái Nước (Cà Mau) vừa mới nâng cấp, đưa vào sử dụng được hơn 1 năm, nay bất ngờ sụp lún trong đêm, giao thông khu vực tạm thời bị chia cắt.

Một đoạn đường nhựa vừa mới nâng cấp, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024 tại xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau bất ngờ sụp lún trong đêm.

Ngày 10/4, một lãnh đạo UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụp lún đoạn đường nhựa trong đêm, làm giao thông khu vực này bị chia cắt.

Theo đó, sự cố sạt lở, sụp lún tuyến đường xảy ra vào rạng sáng ngày 9/4, thuộc địa bàn ấp Khánh Tư, xã Cái Nước. Tại hiện trường, đoạn đường nhựa bị sụp lún hoàn toàn có chiều dài khoảng 30m, sâu từ 0,5m - 1,2m. Quanh vị trí này vẫn còn nhiều rãnh nứt.

Sự cố xảy ra vào đêm, không có người đi lại, không gây ra thiệt hại về người và tài sản của người dân. Tuy nhiên, đoạn đường bị hư hỏng nặng, khiến các phương tiện và người dân không thể đi lại qua khu vực này.

Theo địa phương, tuyến đường bị sạt lở mới được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024, từ ngân sách ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện Cái Nước (cũ).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã tạm phong tỏa đoạn đường, cử lực lượng đặt cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng khác an toàn hơn, và xác định nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

