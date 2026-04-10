Tránh tình trạng cán bộ ‘sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về’ mà không có sản phẩm

TPO - "Bây giờ ai cũng có tư duy, cũng có tầm nhìn, cũng quyết liệt nhưng mà không ai làm thì không bao giờ có sản phẩm. Từ người lãnh đạo cao nhất đến cán bộ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực đều phải làm. Đây là vấn đề hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đột phá thể chế, mở đường cho sản xuất

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 10/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thảo luận tại đoàn TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra những yêu cầu rất mới, đặc biệt phải chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo để bứt phá, có những giải pháp hết sức đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và phải "quyết làm" thì mới có sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

"Bây giờ ai cũng có tư duy, cũng có tầm nhìn, cũng quyết liệt nhưng mà không ai làm thì không bao giờ có sản phẩm. Từ người lãnh đạo cao nhất đến cán bộ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực đều phải làm. Đây là vấn đề hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chia sẻ với các đề xuất, giải pháp được đại biểu đưa ra tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội nêu 6 vấn đề cốt lõi. Trong đó, trước tiên phải tiếp tục đột phá về thể chế, mở đường cho sản xuất. Từ thực tiễn điều hành giai đoạn 2024 - 2025, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đột phá thể chế là động lực then chốt cho tăng trưởng.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cắt giảm chi phí tuân thủ, chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" rộng rãi. "Phải xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách từng cấp, từng ngành, từng lãnh đạo phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nói về điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ vấn đề giải quyết tồn đọng đất đai, đã có các kết luận về vấn đề này. "Hiện nay, một số địa phương làm rất tốt nhưng một số nơi vẫn sợ, gặp lãnh đạo thì kiến nghị việc nọ, việc kia nhưng không dám làm", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh lại phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ) chỉ kiến tạo và kiểm tra. Quốc hội cũng không ôm danh mục công trình, danh mục vốn phân bổ.

“Những công trình lớn như Điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị... thì Quốc hội bàn, chứ không ngồi tính toán phân chỗ này, chỗ kia như thế nào, chỉ phân tổng thu, tổng chi và các nguồn lực lĩnh vực thôi", lãnh đạo Quốc hội lý giải.

"Thời gian không chờ đợi ai"

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tầm nhìn 2026 là làm sao: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm.

"Thời gian không chờ đợi ai. Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội có rồi, quan trọng là khâu tổ chức thực hiện. Chúng ta hay nói khâu này yếu kém, thì tới đây phải rõ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; ai làm, lúc nào xong, sản phẩm thế nào? Tránh tình trạng cán bộ "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" mà không có sản phẩm. Cán bộ là quyết định, phải có tầm, có trình độ ngoại ngữ, tin học và chuyên môn nghiệp vụ tương xứng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: Lâm Hiển

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM), cần kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trên cơ sở bảo đảm bốn nguyên tắc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, đó là: phải đảm bảo tăng trưởng thực chất; phải đảm bảo tăng trưởng trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô; phải khai thác được các nguồn lực xã hội; đảm bảo được hạnh phúc của nhân dân.



Ông Ngân đề nghị, chính sách tài khóa phải hết sức chặt chẽ, kỷ cương, nghiêm ngặt và giảm chi thường xuyên tối đa. Đối với đầu tư công, đại biểu đề nghị cần ưu tiên đầu tư các dự án có tính lan tỏa, mang tính toàn vùng và bảo vệ an toàn, tính mạng nhân dân, nhất là vấn đề lũ lụt vừa qua đã ảnh hưởng đến tính mạng nhân dân rất lớn.

Cũng tại phiên họp, ĐBQH Trần Anh Tuấn (TPHCM) cho rằng, cần lưu ý một số "tín hiệu" để công tác điều hành của Chính phủ, của chính quyền các cấp tốt hơn và đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng hai con số, như áp lực về tỷ giá, lãi suất cho vay và huy động đang có chiều hướng gia tăng từ cuối năm 2025; chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng.

Theo đại biểu, Chính phủ cần phải có công cụ, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước cần phải có những công cụ để ổn định lãi suất và phải kéo lãi suất tín dụng xuống để khuyến khích sản xuất kinh doanh, kích cầu kinh tế; có những giải pháp đột phá hơn trong thực hiện lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu...qua đó có thể ổn định lãi suất tín dụng.