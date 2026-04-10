Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy người đàn ông mất tích khi bơi ra giữa hồ bắt cá

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích khi bơi ra giữa hồ Ngọc ở Lâm Đồng để bắt cá dính câu.

Ngày 10/4, lãnh đạo UBND phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích khi bơi ra giữa hồ Ngọc, thuộc địa bàn phường này để bắt cá dính câu.

Trước đó, vào khoảng 13h38 ngày 9/4, Công an phường 2 Bảo Lộc nhận tin báo của người dân về việc anh N.Q.S (SN 1998, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) bị đuối nước, mất tích khi đi câu cá tại khu vực hồ Ngọc.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh S. cách bờ không xa.

Theo xác minh ban đầu, chiều 8/4, anh S. cùng bạn đến hồ Ngọc câu cá. Đến khoảng 13h30 ngày 9/4, anh S. đã nhảy xuống hồ để vớt cá mắc câu rồi mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường 2 Bảo Lộc cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 10/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định và làm rõ vụ việc.

#mất tích #tìm thấy #hồ Ngọc #bơi bắt cá #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục