Tìm thấy người đàn ông mất tích khi bơi ra giữa hồ bắt cá

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích khi bơi ra giữa hồ Ngọc ở Lâm Đồng để bắt cá dính câu.

Ngày 10/4, lãnh đạo UBND phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích khi bơi ra giữa hồ Ngọc, thuộc địa bàn phường này để bắt cá dính câu.

Trước đó, vào khoảng 13h38 ngày 9/4, Công an phường 2 Bảo Lộc nhận tin báo của người dân về việc anh N.Q.S (SN 1998, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) bị đuối nước, mất tích khi đi câu cá tại khu vực hồ Ngọc.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh S. cách bờ không xa.

Theo xác minh ban đầu, chiều 8/4, anh S. cùng bạn đến hồ Ngọc câu cá. Đến khoảng 13h30 ngày 9/4, anh S. đã nhảy xuống hồ để vớt cá mắc câu rồi mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường 2 Bảo Lộc cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 10/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định và làm rõ vụ việc.