Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Xã đầu tiên trên cả nước cung cấp sách giáo khoa miễn phí

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc cấp phát sách giáo khoa miễn phí không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm học cho phụ huynh mà còn đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận đầy đủ tài liệu học tập, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, chậm sách.

Ngày 10/4, UBND xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã công bố chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên địa bàn toàn xã.

Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã Hòa Vang sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí.

Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí. Tổng số sách cung cấp miễn phí hơn 91.000 cuốn, phục vụ nhu cầu học tập của gần 7.000 học sinh trên địa bàn.

Kinh phí để thực hiện khoảng 2 tỷ đồng, do địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa.

Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện hoàn toàn chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, hoàn thành sớm 4 năm so với mục tiêu đến năm 2030 theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho hay đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong lĩnh vực giáo dục, thể hiện quyết tâm đầu tư cho tương lai thế hệ trẻ.

Hoà Vang là xã đầu tiên trên cả nước cung cấp sách giáo khoa miễn phí.

Trước đó, xã Hòa Vang đã triển khai mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”, bước đầu vận động được 551 triệu đồng và hơn 6.200 cuốn sách, hỗ trợ cho hơn 1.200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước mở rộng, tiến tới thực hiện chính sách cấp phát sách giáo khoa miễn phí trên toàn xã.

