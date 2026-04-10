Hà Nội muốn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên máy tính

TPO - Đó là thông tin do ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin sáng nay (10/4), tại hội nghị tập huấn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Liên quan đến việc Bộ GD&ĐT chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, khi ban hành đề án gửi các địa phương, cần có hướng dẫn cụ thể để công tác chuẩn bị được triển khai sớm. Nhất là khâu mua sắm thiết bị phục vụ kỳ thi, Sở GD&ĐT báo cáo với UBND Thành phố để có dự toán.

"Thành phố cũng đang giao cho Sở GD&ĐT về việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên máy tính trong năm tới", ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin tại hội nghị, sáng 10/4.

Được biết, thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có đề án báo cáo Thành phố Hà Nội về việc chuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên giấy sang thi trên máy tính.



Từ trước đến nay, học sinh lớp 9 dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội được thực hiện bằng bài thi trên giấy. Hình thức, thi tự luận và trắc nghiệm.

Những năm gần đây, số lượng học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tăng nhanh nên mỗi năm có khoảng hơn 100.000 thí sinh dự thi. Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi tại hàng trăm điểm thi là trường THCS và trường THPT.

Năm nay, có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, thời điểm này chưa có số lượng đăng ký dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, số thí sinh dự thi được dự đoán tăng cao so với năm ngoái (khoảng 103.000 thí sinh dự thi năm 2025).

Nếu tổ chức thi trên máy tính, đòi hỏi địa phương phải chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu.

Bộ GD&ĐT cho biết, thời điểm này đang khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính Kỳ thi Tốt nghiệp THPT với quy mô rộng ngay trong tháng 4-5.

Trong đó, về cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dụng các chương trình để triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho các trường.