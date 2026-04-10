Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trao bằng tốt nghiệp cho 136 tân bác sĩ Chuyên khoa cấp I, bác sĩ Y khoa

Ngày 9/4/2026, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các tân bác sĩ Chuyên khoa cấp I ngành Nội khoa, Ngoại khoa và tân bác sĩ Y khoa.

Trong đợt tốt nghiệp này, trường đã trao bằng cho 16 tân bác sĩ Chuyên khoa cấp I và 120 tân Bác sĩ Y khoa thuộc các lớp liên thông. Trong đó, có 3 thủ khoa toàn khóa, gồm 1 thủ khoa là bác sĩ CKI ngành Ngoại khoa, 1 thủ khoa là bác sĩ CKI ngành nội khoa, 1 thủ khoa là bác sĩ y khoa hệ liên thông.

Lớp đào tạo bác sĩ Chuyên khoa I, 75% học viên tốt nghiệp loại Giỏi. Đối với các lớp đào tạo Bác sĩ Y khoa hệ liên thông, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và khá chiếm ưu thế, trong đó 35,3% đạt loại Giỏi, 61,3% đạt loại Khá, có 3 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, việc tốt nghiệp và được trao bằng là dấu mốc quan trọng, đây không phải là đích đến mà là lời cam kết bắt đầu cho một hành trình lớn hơn. GS.TS.BS cao cấp Cao Tiến Đức nhấn mạnh, ngành y không cho phép tự mãn. Tri thức phải cập nhật mỗi ngày. Tay nghề phải rèn luyện suốt đời. Và y đức – tuyệt đối không được phép đánh mất.

Theo hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, với mô hình Trường – Bệnh viện – Viện, cho phép sinh viên tiếp cận môi trường thực hành lâm sàng từ sớm. Mô hình này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời hình thành tư duy nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm, những yếu tố cốt lõi đối với người hành nghề y.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ Chuyên khoa cấp I, bác sĩ Y khoa

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng với Lễ tuyên thệ của người thầy thuốc. Từng lời tuyên thệ vang lên mạnh mẽ, thể hiện cam kết với y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, thủ khoa lớp Chuyên khoa I, Bùi Mạnh Hùng xúc động cho biết, tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, nơi mọi người sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Thủ khoa lớp Chuyên khoa I gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, nhà trường, gia đình và tất cả những người đã đồng hành trong suốt hành trình này.

Các tân bác sĩ Chuyên khoa cấp I, bác sĩ Y khoa chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám hiệu, giảng viên của trường

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chuẩn hóa và hội nhập, việc đào tạo đội ngũ bác sĩ có năng lực toàn diện, vững chuyên môn và giàu y đức là nhiệm vụ trọng tâm. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong hệ thống đào tạo khối ngành sức khỏe, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của khu vực Tây Nguyên nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.