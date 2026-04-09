Cảnh báo không truy cập link có nội dung phim ‘người lớn’ trong sách

TPO - Liên quan đến sự việc sách Tin học hướng dẫn học sinh truy cập đến link nội dung phim “người lớn”, ngày 9/4, Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP), đơn vị phát hành sách đã thông báo khẩn, học sinh ngừng truy cập website.

DTP xác nhận sự cố an ninh mạng nghiêm trọng liên quan đến các đường dẫn (link) và mã QR truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách Tin học do DTP phát hành.

Trong thông báo khẩn gửi Ban Giám hiệu các trường học, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh ngày 9/4, DTP gọi sự việc sách có hướng dẫn truy cập website chứa nội dung phim người lớn là “sự cố kỹ thuật nghiêm trọng”.

Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng, DTP khuyến cáo, học sinh tuyệt đối không truy cập vào đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong quyển sách giáo khoa (SGK) dưới bất kì hình thức nào để đảm bảo an toàn thông tin.​

“Kính mong thầy cô giáo, phụ huynh hỗ trợ nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để tránh tiếp cận với các nội dung độc hại hoặc rủi ro về an ninh mạng”, nội dung được tập đoàn này phát đi.

Được biết, qua quá trình rà soát hệ thống, đã phát hiện một số tên miền dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị.

Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

Về giải pháp xử lí sự việc, theo thông báo, ngay khi phát hiện thông tin, DTP đã chủ động báo cáo đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lí sự cố.

Từ sự việc này, DTP nhìn nhận cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trường Giang, Giám đốc Marketing của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát cho biết, đơn vị có kế hoạch thu hồi sách và bồi thường cho người mua và từ chối cung cấp thông tin về số lượng sách có hướng dẫn truy cập đến đường link có nội dung phim “người lớn” đã được bán ra thị trường. Lí do, vì bí mật kinh doanh.

Cũng trong ngày hôm nay (9/4), mạng xã hội lan truyền hình ảnh một trang sách bài tập môn Tin học dành cho học sinh tiểu học đang viết dở, trong đó có nội dung hướng dẫn truy cập website. Tuy nhiên, khi thử làm theo hướng dẫn để đến đường link như trong sách lại cho ra nội dung phim “người lớn”.

Trang sách hướng dẫn các bước để truy cập vào địa chỉ có nội dung độc hại

Chưa hết, trang 43, sách giáo viên bộ môn Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản ĐH Huế của các tác giả Nguyễn Tương Tri chủ biên và các tác giả Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Vũ Đoan Trang biên soạn cũng có hướng dẫn nội dung tương tự.

Cụ thể, ở phần “III. Luyện tập – Vận dụng”, sách này gợi ý thầy cô giáo hướng dẫn các bước để học sinh có thể truy cập xem video tại địa chỉ: thieunhi…, nháy đúp chuột và “thưởng thức video”. Kết quả, website này cũng có nội dung phim độc hại.