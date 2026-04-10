Đào tạo Công nghệ - Kỹ thuật DTU đạt chuẩn ABET với sự đồng hành của các nhà khoa học hàng đầu

Cam kết trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cùng tinh thần luôn đổi mới giúp sinh viên tự tin đạt thành công trong Kỷ nguyên Công nghệ, Đại học (ĐH) Duy Tân đã đầu tư có chiều sâu về cơ sở vật chất, kiểm định ABET các chương trình đào tạo Công nghệ - Kỹ thuật, tạo điều kiện cho sinh viên DTU luôn nổi trội với những thành quả nghiên cứu, các hoạt động khởi nghiệp, các giải thưởng trong nước và quốc tế,… để sẵn sàng bước vào môi trường làm việc thực tế với năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Khối ngành có 3 chương trình đạt kiểm định ABET

2 chương trình đào tạo:

- Công nghệ Thực phẩm, và

- Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

của ĐH Duy Tân đã chính thức được Hội đồng Kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ (Engineering Technology Accreditation Commission - ETAC) trực thuộc tổ chức ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, Mỹ) công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET vào ngày 28/8/2025.

Trước đó, chương trình Kỹ thuật Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân cũng đã được công nhận kiểm định vào tháng 8/2020. Theo đó, ĐH Duy Tân hiện là 1 trong 2 trường có số lượng chương trình được công nhận kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam: 6 chương trình.

Toàn cảnh đợt kiểm định ABET cho chương trình Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 2024

Thành quả này xuất phát từ sự đầu tư đồng bộ và hiện đại đối với các trang thiết bị học tập và thực hành cùng quá trình hợp tác sâu rộng của ĐH Duy Tân với nhiều trường đại học trong nước và trên thế giới, đặc biệt là hợp tác và tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo với:

- ĐH Purdue: 1 trong 10 đại học kỹ thuật hàng đầu Mỹ đào tạo các ngành Điện-Điện tử và Cơ Điện tử,

- ĐH Bang California ở Fullerton: 1 trong những trường công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ về Xây dựng, và

- Cal Poly ở San Luis Obispo: xếp trong Top 5 ở Mỹ về ngành Kiến trúc ở bậc đại học

để triển khai các Chương trình Tiên tiến đầu tiên trong các mảng chuyên môn này ở Đà Nẵng cũng như miền Trung Việt Nam.

Dấu ấn sinh viên qua thành tựu nghiên cứu khoa học và môi trường học tập sáng tạo

Từ chương trình đào tạo chất lượng, sinh viên các ngành nghề thuộc khối Công nghệ - Kỹ thuật ở ĐH Duy Tân đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi mang quy mô quốc gia và quốc tế:

❖ Sinh viên Kiến trúc - Xây dựng DTU được ghi nhận với khả năng sáng tạo và kỹ năng thiết kế vô cùng ấn tượng:

• Vô địch lần 2 Cuộc thi IDEERS - Thiết kế Nhà chống Động đất Châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 (sau 9 năm kể từ 2014). Đây là cuộc thi danh tiếng về Xây dựng ở châu Á với sự tham gia của nhiều đại học hàng đầu châu lục như ĐH Kỹ thuật Nanyang (NTU - Singapore), ĐH Khoa học & Công nghệ kỹ thuật Hồng Kông (HKUST - Trung Quốc), ĐH Quốc gia Pusan - Hàn Quốc, ĐH Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), ĐH Pukyong Hàn Quốc,…

SV Kiến trúc - Xây dựng ĐH Duy Tân với những giải thưởng hàng đầu quốc gia và châu lục

• Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên Xây dựng của ĐH Duy Tân đã giành giải Nhì Loa Thành - giải thưởng cao nhất được trao cho khối Kỹ thuật - Công nghệ năm 2024 (không có giải Nhất) do Tổng hội Xây dựng Việt Nam trực tiếp chấm điểm. Đồ án “Khu phức hợp Bệnh viện - Căn hộ Cao cấp - Giáo dục” được thực hiện dựa trên thiết kế kiến trúc sơ bộ do Viện Quy hoạch Tp. Đà Nẵng đang trong giai đoạn hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/500 trên khu đất lên tới 21.311 m². SV Duy Tân cũng đã giành 20 Giải thưởng Loa Thành qua các năm, trong đó có 1 giải Nhất duy nhất toàn quốc năm 2010.

• Trong Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ XIV năm 2024, SV Duy Tân đã giành 1 giải Toàn năng, 1 giải Nhì và 4 giải Ba ở đa dạng các phần thi. SV Duy Tân cũng đã giành nhiều giải thưởng khác trong năm tại các cuộc thi khác như: Sao Biển, Vẽ màu nước “Rực rỡ Ba Lan”, Vẽ màu nước về Hà Nội - Ngàn năm Văn hiến, Thiết kế Đường hoa và Điện Chiếu sáng Xuân,…

❖ Sinh viên Công nghệ Thực phẩm gây ấn tượng với những sản phẩm vô cùng chất lượng:

• Giải The Best of Visualization (for Products) tại sự kiện International PBL Expo 2025 diễn ra ở Indonesia với dự án "Blossoming Symphony” - Thụy Liên Khai Hoa Trà,

• Giải Nhất bảng “Các đề tài và giải pháp công nghệ trong chế biến” tại Chung kết Cuộc thi Công nghệ Chế biến sau Thu hoạch 2024 với sản phẩm "Trà nở hoa nghệ thuật từ Hoa súng xanh",

• Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi “Công nghệ Chế biến sau Thu hoạch” toàn quốc năm 2022 và giải Nhì cuộc thi “Sản phẩm Sáng tạo Thành phố Đà Nẵng” năm 2022 với sản phẩm Mứt Cà phê,

• Giải Nhì tại Hội thảo Khoa học "An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực" lần thứ 6, năm 2022 với đề tài “Nghiên cứu Thời gian Thu hoạch Rau mầm cải ngọt”,

• …

Nhiều sản phẩm thực phẩm “Made by Sinh viên DTU” luôn được người tiêu dùng đánh giá cao

Không dừng lại ở nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, SV Công nghệ Thực phẩm của ĐH Duy Tân còn trực tiếp bắt tay vào thiết kế và đóng gói để tạo nên các bao bì sản phẩm vừa đẹp vừa có giá trị thương mại và hướng đến lợi ích cộng đồng.

❖ Sinh viên Điện-Điện tử với giải Nhất Hackathon Khởi nghiệp Xanh ASEAN cùng nhiều sản phẩm khác vì cộng đồng:

• Đội FLEXILEG xuất sắc giành giải Nhất tại Chung kết ASEAN Green Entrepreneurship Hackathon 2024 với sản phẩm “Chân giả chủ động”. Sản phẩm không chỉ mở ra cơ hội khởi nghiệp đầy hứa hẹn mà còn mang tính nhân văn, giúp người khuyết tật tiếp cận công nghệ với chi phí hợp lý.

• Dự án “The Magic Hand” - giải pháp thiết kế Ngón tay Giả hỗ trợ người khuyết tật giành giải Nhất Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu 2025 và giải Nhì ASEAN Entrepreneurship Hackathon 2025 (Indonesia). Dự án góp phần thúc đẩy sự hòa nhập xã hội và tạo thêm cơ hội lao động cho người khuyết tật.

Các sản phẩm Cơ Điện tử vì cộng đồng của SV DTU đạt giải Nhất trong các cuộc thi

SV Duy Tân cùng các giảng viên của ĐH Duy Tân còn thiết kế nhiều sản phẩm khác hướng tới cộng đồng như:

• Xe lăn điện cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn,

• Cánh tay Robot trao tặng cho các em học sinh ở Quảng Nam,

• Robot kiểm tra mối hàn tàu thủy,

• Giường ngủ Thông minh Smartbed,

• Robot Thông minh LISA cùng khả năng dẫn đường với song ngữ Anh-Việt,

• …

❖ Sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và Tài nguyên Môi trường của DTU luôn đạt tỷ lệ có việc làm 100% khi ra trường. Điểm nổi bật của các bạn là khả năng làm việc thực tế khi được tham gia nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên để có nhiều kinh nghiệm, từ xử lý rác thải, nước thải công nghiệp, đánh giá chất lượng môi trường biển sau sự cố Formosa,… đến đánh giá môi trường biển và tư vấn các vấn đề cấp thiết của Tp. Đà Nẵng như sạt lở, xói mòn bãi biển, nhiễm mặn và quản lý tài nguyên nước.

❖ Sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Ôtô có những điều kiện thuận lợi nhất khi được học cùng sản phẩm khoa học công nghệ: “Mô phỏng và Tương tác Toàn diện trong đào tạo Kỹ thuật Ôtô Thông minh” do Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (CVS), ĐH Duy Tân thiết kế. Sản phẩm này giúp sinh viên thay vì chỉ học lý thuyết sẽ được thực hành trực tiếp trên công nghệ mô phỏng 3D và tương tác toàn diện để tiếp thu các kiến thức kỹ thuật và cơ khí ô tô.

Sản phẩm “Mô phỏng và Tương tác Toàn diện trong đào tạo Kỹ thuật Ôtô Thông minh” của Trung tâm CVS, ĐH Duy Tân

Ngoài ra, sinh viên được học tập trong các phòng Lab có đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng với đa dạng trang thiết bị của Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản,… Từ đây, sinh viên DTU luôn được trực tiếp trải nghiệm: Lái Ôtô An toàn hay thực hành trên các thiết bị đào tạo của cả dòng ôtô xe xăng hay diesel truyền thống và ôtô điện đời mới (trong đó có một số xe do Công ty VinFast tặng cho trường).

Xưởng Thực hành Ôtô của ĐH Duy Tân với đầy đủ các thiết bị hiện đại cho sinh viên học tập

Đội ngũ giảng viên có các nhà khoa học hàng đầu

Khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật của ĐH Duy Tân có đội ngũ giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Đài Loan, Bỉ,… với nhiều công bố quốc tế ISI/Scopus, chuyển giao công nghệ, tích cực hỗ trợ hướng nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên. Tiêu biểu có các giảng viên, nhà khoa học nhiều năm liền nằm trong Top 10.000 Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới gồm:

- TS. Trần Nguyễn Hải, vị trí 2.905 thế giới năm 2025 theo NXB Elsevier, danh hiệu “Rising Star of Science” (Ngôi sao đang lên trong Khoa học) năm 2025, 2024 và 2023 (theo Research.com) lĩnh vực Khoa học Môi trường,

- TS. Hoàng Nhật Đức, vị trí 3.635 thế giới theo NXB Elsevier, danh hiệu “Rising Star of Science” (Ngôi sao đang lên trong Khoa học) năm 2025, 2024 và 2023 (theo Research.com) lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng và Cảnh báo Thiên tai,

- TS. Anand Nayyar, vị trí 7.093 thế giới theo NXB Elsevier làm về IoT,

- TS. Tolulope Joshua Ashaolu, vị trí 9.518 thế giới theo NXB Elsevier làm về Công nghệ Sinh học.

TS. Hoàng Nhật Đức (trái) và TS. Trần Nguyễn Hải trong Top 10.000 Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới

Các lĩnh vực đào tạo của DTU xếp hạng ở vị trí cao, cụ thể:

- Lĩnh vực Kiến trúc & Môi trường Xây dựng thuộc nhóm ngành lớn Nghệ thuật & Nhân văn xếp vị trí 101-150 thế giới (QS World Rankings by Subjects 2026), và

- Lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu thuộc nhóm ngành lớn Kỹ thuật xếp vị trí 201-275 thế giới (QS 2025).

- Lĩnh vực Kỹ thuật Điện-Điện tử thuộc nhóm ngành lớn Kỹ thuật xếp vị trí 251-300 thế giới (QS 2026).

- Lĩnh vực Khoa học Môi trường thuộc nhóm ngành lớn Khoa học Tự nhiên xếp vị trí 146 thế giới (QS 2026).

Điều này càng khẳng định nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất và theo đuổi các chuẩn quốc tế đã mang đến cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ ĐH Duy Tân nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng thực hành đa dạng để tự tin lập nghiệp hay khởi nghiệp ở tương lai.