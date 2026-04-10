Phó Cục trưởng A03: Vẫn còn nghi vấn địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao bất thường

TPO - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn tiềm ẩn nguy cơ gian lận thi bằng thiết bị công nghệ tinh vi. Ông cũng nêu, những năm qua dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương buông lỏng chấm thi, điểm thi cao bất thường.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, gian lận, thậm chí là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn kỳ thi.

Hiện nay, vẫn còn có một bộ phận phụ huynh, thí sinh có tư tưởng tiêu cực, gian lận, tìm mọi cách để có kết quả thi cao nhằm trúng tuyển vào các trường đại học. Thực tế, qua các kỳ thi đã có các trường hợp gian lận thi.

Kỳ thi năm 2025, có 39 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động bị đình chỉ thi. Trong đó có 5/39 thí sinh sử dụng điện thoại di động chụp ảnh gửi đề thi ra bên ngoài.

“Ngoài ra, trong những năm qua, dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường so với mặt bằng chung, có sự buông lỏng trong quá trình chấm thi”, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nói.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an phát biểu sáng 10/4.

Với kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, theo ông Tuấn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về gian lận thi bằng các thiết bị công nghệ cao, nhất là tình trạng sử dụng công cụ kỹ thuật nhân tạo để thực hiện các hành vi gian lận tiêu cực ở trên internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtobe…

Tình trạng mua bán các thiết bị công nghệ cao vẫn diễn ra tràn lan và công khai. Thí sinh có thể tiếp cận một cách dễ dàng, mua bán phục vụ cho việc gian lận. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường kích thước nhỏ, thậm chí thiết bị nhỏ, gọn gàng có thể nhét sâu vào trong tai và phải dùng nam châm mới lấy ra được.

Các thiết bị ghi hình được ngụy trang là cúc áo, gọng kính, đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ bọc là máy tính hoặc túi…

Đáng chú ý các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối mà không cần thao tác của người dùng, có khả năng truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây.

Đại Tá Tuấn cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 lực lượng công an đã xác định 5 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi lên các công cụ AI để giải bài. Công an đã khởi tố 2 thí sinh có hành vi làm lộ bí mật nhà nước.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đề nghị các đơn vị công an, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt tại các khâu trọng yếu như in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Kỳ thi diễn ra trên quy mô toàn quốc với hàng nghìn điểm thi, hơn 1 triệu thí sinh tham gia. Lực lượng công an tham gia tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đến bảo đảm an ninh ra đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh quá trình coi thi, chấm thi.

Ông Tuấn đặt vấn đề đặt cần đẩy mạnh tuyên truyền để học sinh hiểu, nhận thức được quy định để không vi phạm pháp luật. Trong đó, quán triệt rõ đề thi của kỳ thi tốt nghiệp thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”, mọi hành vi làm lộ đề thi đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Lực lượng công an cũng nhấn mạnh vai trò của công tác phòng ngừa, giáo dục để hạn chế vi phạm ngay từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra. Rà soát các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội của học sinh, sinh viên để phát hiện, xử lý các đường dây mua bán thiết bị công nghệ, thi thuê, thi hộ hoặc các đối tượng đăng tin thất thiệt về lộ đề thi.