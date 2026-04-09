Người dân ở Hà Tĩnh chật vật vì thiếu nước sinh hoạt giữa nắng nóng

TPO - Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân tại xã Đức Thịnh và Đức Quang (Hà Tĩnh) đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nguồn cung từ nhà máy nước địa phương bị gián đoạn.

Theo phản ánh của các hộ dân tại xã Đức Thịnh, Đức Quang, khoảng hơn 1 tuần qua, Nhà máy nước La Giang (thuộc Công ty TNHH HT Thành Trung) bất ngờ gặp sự cố khiến nhiều khu vực bị cắt nước. Đặc biệt việc mất nước diễn ra trong thời điểm nắng nóng đầu mùa khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Gia đình bà Lê Thị Niêm (70 tuổi, trú thôn Xóm Mới, xã Đức Thịnh) phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước sạch từ nhà máy. Do không có giếng khoan hay bể chứa nước mưa dự phòng, nên nhiều ngày qua gia đình bà rơi vào tình trạng không có nước sạch để sử dụng.

“Khi lắp đặt hệ thống, đơn vị cung cấp cam kết đảm bảo nước ổn định, nhưng mới đầu mùa nắng đã xảy ra tình trạng này khiến chúng tôi rất bức xúc” bà Niêm nói.

Người dân xách từng xô nước về dùng.

Những ngày mất nước, gia đình anh Nguyễn Đức Hạnh (thôn Xóm Mới) rơi vào cảnh chật vật xoay xở từng ngày. Để có nước nấu ăn, anh và người thân phải mang can, xô đi nhiều nơi xin từng ít nước sạch, có hôm phải di chuyển hàng cây số mới có đủ nước dùng. Còn với việc tắm giặt, gia đình đành chấp nhận sử dụng nước từ kênh Ngàn Trươi.

“Dù dùng nước hồ, kênh không đảm bảo vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn kéo dài thì phải chấp nhận. Tôi mong muốn sớm có phương án xử lý để cấp lại nước sạch để người dân an tâm sử dụng”, anh Hạnh nói.

Được biết, tại thôn Xóm Mới có tổng gần 270 hộ dân, trong đó có đến 240 hộ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước từ nhà máy. Việc gián đoạn kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Một số người dân cho biết tình trạng mất nước sạch không phải mới xảy ra. Trước đó, sự cố tương tự đã xuất hiện từ dịp Tết và kéo dài nhiều ngày. Việc lặp lại tình trạng này khiến người dân không khỏi lo ngại về tính ổn định và khả năng đảm bảo nguồn nước lâu dài của hệ thống cấp nước trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh cho biết, nguyên nhân ban đầu của tình trạng thiếu nước được xác định là do hệ thống bơm nước thô của đơn vị cấp nước bị hư hỏng trong những ngày qua.

Người dân bơm nước ao hồ để sinh hoạt do mất nước sạch.

Theo đại diện địa phương, hiện nguồn nước từ nhà máy cấp về khu vực cuối tuyến bị yếu, không ổn định, dẫn đến tình trạng “đầu nguồn có, cuối nguồn thiếu”. Để khắc phục tạm thời, phía nhà máy đã sử dụng bơm dự phòng, song lưu lượng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Trước mắt, xã đang xây dựng phương án cấp nước luân phiên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm để chia sẻ nguồn cung trong giai đoạn khó khăn.

Lãnh đạo xã cũng cho biết, nước sạch vẫn chưa phủ sóng hết toàn bộ xã, hiện còn khoảng 50% hộ dân trên địa bàn vẫn sử dụng nguồn nước truyền thống như giếng đào, giếng khoan. Việc mất nước khiến người dân gặp khó, đặc biệt những hộ đã bỏ giếng khoan, đào, chuyển sang phụ thuộc hoàn toàn vào nước máy.

Về giải pháp, chính quyền địa phương đã làm việc với đơn vị cấp nước, đề nghị khẩn trương sửa chữa, thay thế máy bơm để sớm khôi phục cấp nước ổn định cho người dân. Đồng thời, xã cũng phối hợp với các thôn trưởng nắm tình hình, ưu tiên đảm bảo nước cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Phía Nhà máy nước La Giang cho biết, nguyên nhân mất nước xuất phát từ việc hệ thống bơm xuống cấp sau khoảng một năm vận hành. Hiện đơn vị đã sử dụng bơm dự phòng để cấp nước tạm thời, tuy nhiên lưu lượng giảm khoảng 30%, không đáp ứng đủ nhu cầu. Dự kiến việc sửa chữa và nâng cấp hệ thống sẽ hoàn tất trong khoảng 10-15 ngày tới.