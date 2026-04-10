Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy Quốc hội phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 38 đồng chí; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 đồng chí; chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng, tâm huyết và rất trách nhiệm của các đồng chí trong Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí nay đã được Đảng phân công nhiệm vụ mới hoặc không tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc chỉ định kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội có ý nghĩa quan trọng. Đây là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội; bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả ba chức năng trọng yếu là: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Trong đó, xác định hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là "đột phá của đột phá".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế, và chất lượng của thể chế lại quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

"Vì vậy, Đảng ủy Quốc hội phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Quốc hội, chủ động, quyết liệt, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để cùng cả hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt, thực chất, có thể đo đếm được, đánh giá được kết quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quán triệt quan điểm "dân là gốc"

Với tầm quan trọng như vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý quán triệt quan điểm "dân là gốc" trong mọi hoạt động. Qua đó, Đảng ủy Quốc hội phải lãnh đạo, định hướng để mỗi đại biểu Quốc hội thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân…

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Quốc hội 80 năm qua đã xây dựng nên bề dày truyền thống, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công xây dựng, vun đắp, tạo nền tảng và nhiều điều kiện thuận lợi để Quốc hội khóa XVI thực hiện thành công trọng trách mới.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; xác định đây là yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của Quốc hội.

Trong thời gian tới, ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, nhân dân giao phó.