Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tôn vinh 80 điển hình lực lượng Tham mưu CAND

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 10/4, Bộ Công an tổ chức trọng thể chương trình tôn vinh 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND), nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 – 18/4/2026). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao chứng nhận, ghi nhận những đóng góp nổi bật của 80 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác tham mưu, lĩnh vực được xác định là “bộ não” trong chỉ huy, điều hành của toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, mọi thành tích, chiến công đều có dấu ấn thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu. Đây là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, khả năng phân tích, dự báo và tinh thần trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng, cán bộ tham mưu không trực tiếp đối mặt với tội phạm ngoài thực địa, song để có những kiến nghị “đúng”, “trúng”, hiệu quả, là cả quá trình nghiên cứu công phu, tích lũy dữ liệu, đánh giá tình hình, phối hợp liên ngành và dám chịu trách nhiệm trước các quyết sách lớn. Công tác tham mưu tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tình huống chính xác, qua đó nâng chất lượng toàn diện công tác Công an, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Nam.

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện, Bộ trưởng nhấn mạnh: 80 điển hình tiên tiến được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến của lực lượng Tham mưu CAND; là sự kế thừa và phát huy phẩm chất truyền thống của người cán bộ tham mưu: trung thành, mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng tham mưu CAND phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là định hướng chiến lược đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để lực lượng tham mưu phát triển toàn diện; đồng thời yêu cầu các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của công tác tham mưu trong lực lượng CAND.

