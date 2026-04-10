Tôn vinh 80 điển hình lực lượng Tham mưu CAND

Tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao chứng nhận, ghi nhận những đóng góp nổi bật của 80 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác tham mưu, lĩnh vực được xác định là “bộ não” trong chỉ huy, điều hành của toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, mọi thành tích, chiến công đều có dấu ấn thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu. Đây là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, khả năng phân tích, dự báo và tinh thần trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng, cán bộ tham mưu không trực tiếp đối mặt với tội phạm ngoài thực địa, song để có những kiến nghị “đúng”, “trúng”, hiệu quả, là cả quá trình nghiên cứu công phu, tích lũy dữ liệu, đánh giá tình hình, phối hợp liên ngành và dám chịu trách nhiệm trước các quyết sách lớn. Công tác tham mưu tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tình huống chính xác, qua đó nâng chất lượng toàn diện công tác Công an, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Nam.

Khẳng định ý nghĩa của sự kiện, Bộ trưởng nhấn mạnh: 80 điển hình tiên tiến được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến của lực lượng Tham mưu CAND; là sự kế thừa và phát huy phẩm chất truyền thống của người cán bộ tham mưu: trung thành, mẫn cán, tỉ mỉ, khách quan.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng tham mưu CAND phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là định hướng chiến lược đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để lực lượng tham mưu phát triển toàn diện; đồng thời yêu cầu các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của công tác tham mưu trong lực lượng CAND.