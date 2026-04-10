Khởi tố vụ khai thác 'chui' 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi được cấp phép, với khối lượng khoảng 30.000m³ đất tại xã Lục Sơn.

Ngày 10/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, xảy ra tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam.

Theo cơ quan chức năng, trước đó đầu tháng 3/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên của doanh nghiệp này tại khu vực đồi Năm Hoàng, thôn Bãi Cả, xã Lục Sơn.

Doanh nghiệp do ông Ngô Đức Khải (SN 1974, trú tại thành phố Hải Phòng) làm giám đốc. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 31/3/2026, các lực lượng nghiệp vụ đã phối hợp kiểm tra, xác minh.

Khu vực khai thác đất của Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 3/6/2025, Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam được cấp phép khai thác khoáng sản với diện tích 10ha, trữ lượng hơn 2,8 triệu m³ đất san lấp và đất làm gạch. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp mới chỉ được giao 3,51ha đủ điều kiện khai thác; phần diện tích còn lại chưa hoàn tất thủ tục thuê đất và chuyển mục đích sử dụng nên chưa được phép khai thác.

Dù vậy, trong quá trình hoạt động, công ty vẫn tổ chức khai thác ra ngoài phạm vi được giao, với diện tích vi phạm khoảng 0,8ha, khối lượng tài nguyên bị khai thác trái phép ước tính khoảng 30.000m³ đất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

#Khởi tố vụ khai thác đất trái phép #Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên #Hoạt động khai thác vượt phép #Tỉnh Bắc Ninh #Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam

