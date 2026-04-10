Khởi tố vụ xe tải lao xuống dốc núi Tà Zôn khiến 3 người tử vong

Thái Lâm
TPO - Liên quan đến vụ xe tải lao xuống dốc núi Tà Zôn khiến 3 người tử vong, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự 'Vô ý làm chết người'.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự 'Vô ý làm chết người' để điều tra liên quan vụ xe tải trôi tự do xuống dốc tại khu vực núi Tà Zôn (thôn 2, xã Hàm Thuận), khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/4, Trương Tuấn Trường (SN 1999, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải biển số 29H-XXX.65 chở vật tư thi công đến khu vực núi Tà Zôn phục vụ Công ty TNHH Global Construction.

Sau khi dừng xe tại triền núi, tài xế cùng các công nhân thực hiện bốc dỡ hàng hóa xuống điểm tập kết. Khi việc bốc hàng hoàn tất, tài xế ngồi trên cabin, trong khi trên thùng xe vẫn còn 3 công nhân. Bất ngờ, xe tải tự di chuyển về phía trước, lao nhanh xuống dốc rồi rơi xuống khuôn viên Công ty cổ phần Tà Zôn ở chân núi.

Vụ tai nạn khiến N.K.T.T. (SN 1989), Lê Văn Mười (SN 1977, cùng trú xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, trú TP Cần Thơ) tử vong. Ngoài ra, tài xế Trương Tuấn Trường bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe trên triền dốc, dẫn đến xe trôi tự do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#xe tải #núi Tà Zôn #tai nạn #Lâm Đồng #khởi tố vụ án

