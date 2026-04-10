Xe đầu kéo ‘độ’ thùng bí mật để vận chuyển dầu lậu qua biên giới

Hoàng Nam
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng đã 'độ chế' thùng kim loại bí mật trên xe đầu kéo để cất giấu dầu Diesel.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Chiếc xe đầu kéo mang biển Lào có "độ" thùng bí mật.

Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tổ công tác gồm Phòng PC03 phối hợp lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào 9295, kéo theo sơ mi rơ moóc KAMAZ, biển kiểm soát Lào 5579, do Hồ Viết Kham (SN 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ, đặt dọc theo sắt xi, vị trí khó quan sát từ bên ngoài. Đây được xác định là nơi cất giấu hàng hóa nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Bên trong thùng kim loại, lực lượng chức năng phát hiện chứa 1.290 lít dầu Diesel, trị giá ước tính gần 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Thùng "bí mật" được giấu rất tinh vi.

Đây là thủ đoạn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới với cách thức cất giấu tinh vi, lợi dụng kết cấu phương tiện để tránh bị phát hiện. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

#buôn lậu #dầu Diesel #cửa khẩu Lao Bảo #PC03 Quảng Trị #vận chuyển hàng hoá #thùng bí mật #ô tô đầu kéo

