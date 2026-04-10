Công an khám nghiệm hiện trường nghi có nhiều người tử vong

TPO - Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường là ngôi nhà - nơi phát hiện có người tử vong ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến. Một người thân của gia đình này cho biết, 4 người trong ngôi nhà nêu trên đều đã tử vong.

Chiều 10/4, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Đảng ủy xã Cát Tiến (Gia Lai) cho biết, công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường tại nhà một người dân ở thôn Chánh Hóa, sau khi có tin báo có người tử vong.

Theo lãnh đạo này, sự việc được người dân phát hiện báo cho cơ quan chức năng lúc 14h30 cùng ngày. Nơi xảy ra sự việc thường ngày có một người phụ nữ sống cùng con gái và hai cháu ngoại.

Theo một người thân của gia đình nạn nhân, 4 người trong ngôi nhà nêu trên đều đã tử vong. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an chưa cung cấp thông tin cụ thể.

