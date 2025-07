Bắt quả tang vụ khai thác đất đá trái phép quy mô lớn ở Phú Quốc

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt quả tang 3 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu phố Đường Bào, đặc khu Phú Quốc.

Trước đó, ngày 22/7, Tổ công tác liên ngành phát hiện nhóm này đang khai thác đất, đá trái phép trên diện tích hơn 1.000m². Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe cuốc loại lớn, 2 xe tải và hơn 100m³ đất, đá đã khai thác.

Hiện trường nơi các đối tượng khai thác đất, đá trái phép tại khu phố Đường Bào, đặc khu Phú Quốc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận ông Từ Văn N. (46 tuổi, ngụ An Giang) là người tổ chức khai thác trái phép, lợi dụng khu vực hẻo lánh, ít người qua lại để thực hiện hành vi. Ông N. thuê ông Tô Xuân T. (46 tuổi, ngụ Ninh Bình) điều khiển máy đào, cuốc đất lên xe tải do ông Võ Văn K. (43 tuổi, ngụ xã Phú An) chở đi tiêu thụ cho các cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng, xây dựng công trình. Cả nhóm không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.