Vụ 'thâu tóm' khu đất 39-39B Bến Vân Đồn: Bà Nguyễn Thị Như Loan được hưởng án treo

TPO - Bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị tuyên phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Chiều 10/4, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái quy định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TAND TPHCM đã tuyên án.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) 14 năm tù, chung cho 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo. Trong khi đó, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, đang trốn truy nã) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Bị cáo Lê Ý Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị phạt 7 năm 6 tháng tù, chung cho 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Cùng 2 tội danh như bà Linh, bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị tuyên phạt 7 năm tù.

17 bị cáo còn lại bị phạt từ 24 tháng tù, cho hưởng án treo, đến 5 năm tù cho 1 hoặc 2 trong số các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo HĐXX, qua xét xử, hồ sơ và chứng cứ, có đủ cơ sở kết luận cả 22 bị cáo trong vụ án này đã phạm tội. Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tại phiên tòa, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng và một số bị cáo khác vắng mặt vì lý do sức khỏe, trốn truy nã không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

HĐXX xác định, bị cáo Lê Quang Thung là người khởi xướng, giữ vai trò chính. Ông Thung đã bàn bạc, thống nhất với các bị cáo khác là đồng phạm thực hiện hành vi sai phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước nên phải tuyên mức án nghiêm khắc. HĐXX đã xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo để quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra.

Trong thời gian nghị án, HĐXX đã xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ cho từng bị cáo, như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Về nội dung vụ án, HĐXX khẳng định: Các bị cáo có sai phạm trong chuyển nhượng khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn là đất công sang tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước 542 tỷ đồng. Ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận nhận 3 triệu USD và đã nhận 200.000 đô la Singapore cùng 300.000 USD từ hai bị cáo Đặng Phước Dừa và Lê Y Linh.

Bà Nguyễn Thị Như Loan nói gì?

Trước đó, được phép nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bà Nguyễn Thị Như Loan đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Tuy nhiên, nữ bị cáo này khẳng định sai phạm của bà không xuất phát từ động cơ vụ lợi mà do chủ quan, tin tưởng vào hồ sơ pháp lý và xác nhận của cơ quan chức năng khi thực hiện giao dịch.

Bà Loan cũng nói rằng đã ký hợp đồng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng không lường hết hậu quả...

Trong khi đó, nói lời sau cùng, ông Lê Quang Thung thừa nhận trách nhiệm của bản thân khi tin tưởng các bị cáo khác và chỉ đạo cấp dưới thực hiện, từ đó dẫn đến sai phạm.

Ông Thung cho biết bản thân ông tuổi đã cao, sức khỏe yếu, có nhiều bệnh lý và không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nên xin HĐXX xem xét, khoan hồng.

Các bị cáo còn lại khi được nói lời sau cùng cũng bày tỏ thái độ ăn năn và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.