Pháp luật

Google News

Bắt Giám đốc doanh nghiệp khai thác trái phép hàng trăm nghìn m³ đất san lấp

Nguyễn Thắng
TPO - Nguyễn Văn Thấm – Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu ở xã Lạng Giang (Bắc Ninh) vừa bị bắt về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Ngày 4/11, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm (SN 1969, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, qua quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh chuyển đến, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Trung Hiếu có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (đất san lấp).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép khai thác đất san lấp tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích 5ha, trữ lượng 519.286m³, công suất 120.000m³/năm, thời hạn 5 năm.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi được cấp phép, vượt độ sâu và trữ lượng cho phép. Tổng khối lượng đất san lấp khai thác sai phép được xác định hơn 200.000m³, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thắng
#khai thác đất trái phép #Nguyễn Văn Thấm #Công ty Trung Hiếu #vi phạm tài nguyên #Bắc Ninh

