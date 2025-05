Bắt một giám đốc doanh nghiệp về tội lừa đảo

TPO - Ông Trần Phú Hòa - Giám đốc Công ty CP Trung Trung Bộ bị công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phú Hòa (46 tuổi, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, tháng 10/2022, Trần Phú Hòa là Giám đốc Công ty CP Trung Trung Bộ (địa chỉ số 1 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đưa ra thông tin gian dối là giúp công ty do ông T.Đ.T (trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc, trúng thầu thi công 2 dự án tại tỉnh Quảng Nam với chi phí thực hiện là 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận 2 tỷ đồng từ ông T.Đ.T thì Trần Phú Hòa không thực hiện mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.