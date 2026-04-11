Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên: Chạm vào lịch sử, mở ra tương lai

TP - Nhiều đại biểu Việt Nam khi tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” tại Trung Quốc cho biết, những trải nghiệm trực tiếp tại các địa danh lịch sử giúp họ hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời mở ra các kết nối và định hướng hợp tác trong tương lai giữa thanh niên hai nước.

Thời gian qua, các đoàn đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, trường đại học hai nước tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, học tập tại các địa phương của Trung Quốc. Nổi bật là chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” diễn ra tại Trùng Khánh (12-16/10/2025), để lại nhiều ấn tượng và suy ngẫm về lịch sử, phát triển và hợp tác trong giai đoạn mới.

Chạm vào lịch sử, cảm nhận hành trình

Chị Dương Thị Như, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thái Nguyên, cho biết, các điểm đến như Nhà kỷ niệm Cách mạng Hồng Nham, Văn phòng Bát Lộ Quân hay nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trùng Khánh đã mang lại cho chị cảm nhận rõ nét về chiều sâu quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Chị Dương Thị Như đọc lại những bức thư mang tinh thần cách mạng Hồng Nham

“Đoàn được tận mắt chứng kiến các không gian lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Hồng Nham. Những hiện vật tại khu di tích giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tinh thần kiên trung, lối sống giản dị của Người. Chính những giá trị đó đã góp phần vun đắp nên tình nghĩa ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ giữa các bậc tiền bối hai nước”, chị Như chia sẻ.

Theo chị, giá trị không nằm ở số lượng hiện vật hay quy mô trưng bày, mà ở cách tổ chức và truyền tải, giúp lịch sử trở nên sống động, gần gũi với người trẻ.

Chị bày tỏ ấn tượng khi được tham gia chuyên đề học tập về các bức thư Hồng Nham: “Chúng tôi được hoá thân vào nhân vật và đọc lại những bức thư mang tinh thần cách mạng Hồng Nham. Chúng tôi hiểu sâu hơn về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lý tưởng cách mạng. Những trải nghiệm này giúp lịch sử trở nên gần gũi, có sức gợi mở đối với thế hệ trẻ”.

Từ đó, chị cho rằng, việc giáo dục truyền thống cần được đổi mới theo hướng tăng tính trực quan, tương tác, để lịch sử không chỉ là kiến thức đã qua mà trở thành nguồn cảm hứng cho hành động ở hiện tại.

Những giá trị đọng lại

Không chỉ dừng lại ở ấn tượng về lịch sử, “Hành trình đỏ” còn mang lại những bài học thực tiễn, đặc biệt trong cách nhìn nhận về phát triển và hợp tác.

Với chị Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Du lịch thành phố Huế, chuyến đi đã giúp chị có cơ hội quan sát trực tiếp cách Trùng Khánh - một đô thị lớn của Trung Quốc - tổ chức phát triển trên nhiều phương diện.

Chị cho biết, từ Nhà Triển lãm Quy hoạch thành phố, Trung tâm Logistics quốc tế đến mô hình Thôn Dân chủ, mỗi điểm đến đều phản ánh một khía cạnh khác nhau về phát triển: từ quy hoạch đô thị dài hạn, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đến việc phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

“Điểm đáng chú ý là họ không phát triển từng lĩnh vực riêng lẻ, mà luôn đặt trong tổng thể - từ kinh tế, văn hóa đến đời sống người dân”, chị Hương chia sẻ.

Từ góc độ chuyên môn, chị cho rằng, những kinh nghiệm này có thể gợi mở hướng đi cho các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nơi cần kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển.

Theo chị, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác địa phương. Các hoạt động có thể bao gồm giao lưu văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch chung hoặc kết nối các sáng kiến sáng tạo.

Kết nối cho tương lai

Với góc nhìn người làm báo, chị Nguyễn Thị Mai Thùy, phóng viên của Tạp chí Thời Đại, cho rằng, giá trị của “Hành trình đỏ” không chỉ nằm ở nội dung chương trình, mà ở khả năng duy trì và phát triển các kết nối sau chuyến đi.

Lễ bế giảng “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” được tổ chức tại TP Trùng Khánh, Trung Quốc

Theo chị, điều cốt lõi không nằm ở số lượng điểm đến, mà ở những mối quan hệ, tri thức và giá trị có thể tiếp tục được nuôi dưỡng, chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Chị cho biết, với những người làm báo trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, mỗi hành trình vừa là trải nghiệm cá nhân, vừa là nguồn tư liệu thực tiễn để xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu.

Tháng 4/2025, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước cùng tuyên bố khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, với mong muốn thế hệ trẻ hai nước kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, tiếp thêm sức sống và mở ra triển vọng hợp tác ngày càng tốt đẹp cho quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm báo chí song ngữ, đa ngữ, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và tăng cường kết nối thông tin giữa công chúng hai nước. “Khi có sự tiếp nối, cả ở kết nối con người và sản phẩm truyền thông, những hành trình như thế mới thực sự trở thành cầu nối bền vững giữa thanh niên hai nước”, chị Thùy nhận định.

Từ thực tế tham gia, chị cho rằng mỗi đại biểu cần chủ động duy trì liên hệ với bạn bè quốc tế, tiếp tục tìm hiểu về đất nước, con người Trung Quốc; tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân tại cơ quan, địa phương. Đồng thời, mỗi đại biểu có thể đóng vai trò như một “đại sứ nhỏ”, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, cởi mở đến bạn bè Trung Quốc qua mỗi chuyến đi.

Chị Nguyễn Thị Mai Thuỳ (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Phòng ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trùng Khánh

Chị Nguyễn Thị Lan Hương (thứ 6 hàng hai, từ phải qua) chụp ảnh cùng các đại biểu tại không gian bên ngoài Nhà Triển lãm Quy hoạch thành phố Trùng Khánh

Chị kỳ vọng “Hành trình đỏ” sẽ giúp thế hệ trẻ ghi nhớ những dấu chân cách mạng, hun đúc tình cảm hữu nghị truyền thống, đồng thời tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm phát triển để vận dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong bối cảnh mới.