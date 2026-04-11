Nắng hơn 40 độ C, người lao động miệt mài mưu sinh

TPO - Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt đầu mùa, nhiều lao động ngoài trời ở Nghệ An gần như bị vắt kiệt sức lực. Mồ hôi đổ như tắm nhưng họ vẫn miệt mài làm việc để mưu sinh.
Tại chợ đầu mối Vinh (phường Trường Vinh), anh Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) đã có gần chục năm làm nghề bốc vác. Công việc của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng và thường kết thúc vào khoảng 15 giờ. “Làm việc giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C, sân bê tông hấp nhiệt, lại phải bốc vác hàng hóa nặng nên rất dễ kiệt sức”, anh Thanh chia sẻ.
Ông Lê Tiến Thân, đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp, cho biết hiện công trường có khoảng 50 công nhân đang làm việc. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, đơn vị đã điều chỉnh thời gian lao động: buổi sáng từ 6h đến 10h30, buổi chiều từ 14h30 đến 18h nhằm tránh thời điểm nắng đỉnh điểm. Đồng thời, công ty cũng thường xuyên cung cấp nước giải khát để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Làm việc ngoài trời, nhiều thợ xây phải mặc áo điều hòa – loại áo có gắn quạt thông gió – để chống chọi với cái nóng như thiêu đốt.