Nắng hơn 40 độ C, người lao động miệt mài mưu sinh

Thu Hiền

TPO - Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt đầu mùa, nhiều lao động ngoài trời ở Nghệ An gần như bị vắt kiệt sức lực. Mồ hôi đổ như tắm nhưng họ vẫn miệt mài làm việc để mưu sinh.

10.jpg
Những ngày này, từ sáng sớm, người dân Nghệ An đã cảm nhận rõ sự gay gắt﻿ của đợt nắng đầu mùa. Đến khoảng từ 10 đến 11 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ C, hơi nóng hắt lên từ mặt đường và các bề mặt bê tông khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Nắng gắt khiến những người phải làm việc ngoài trời nhanh chóng mệt mỏi, dễ mất sức.﻿
tp-5.jpg
tp-2.jpg
Tại chợ đầu mối Vinh (phường Trường Vinh), anh Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) đã có gần chục năm làm nghề bốc vác. Công việc của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng và thường kết thúc vào khoảng 15 giờ. “Làm việc giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C, sân bê tông hấp nhiệt, lại phải bốc vác hàng hóa nặng nên rất dễ kiệt sức”, anh Thanh chia sẻ.
tp-1.png
Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt người cửu vạn.
tp-8.jpg
Hàng ngày, bà Chu Phượng (60 tuổi, trú xã Hưng Nguyên) vẫn đều đặn mang rau ra chợ bán. Ngồi bán ngoài trời, nắng dội thẳng xuống khiến bà nhiều lúc cảm thấy khó thở. Dù vậy, người phụ nữ vẫn nở nụ cười tươi khi có khách ghé mua hàng. “Tôi quen rồi, không đi bán thì cũng không có thu nhập. Nắng nóng thì chịu khó che chắn, uống nhiều nước cho đỡ mệt”, bà Phượng nói.
tp-13.jpg
Tại công trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, các công nhân vẫn căng mình làm việc dưới cái nắng bỏng rát﻿ để kịp tiến độ.
tp-20.png
Anh Nguyễn Khắc Quân (trú xã Đô Lương, Nghệ An) đang thi công hạng mục cống thoát nước tại công trường. Dù phải đứng làm việc dưới nước, cái nóng hầm hập từ mặt đường và hơi nóng từ trên cao khiến sức nóng gần như không giảm bớt. Kéo vạt áo lau mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng, anh Quân nói: “Mấy ngày nay nắng nóng khủng khiếp, người lúc nào cũng đổ mồ hôi như tắm. Chúng tôi phải làm việc sớm hơn và kết thúc muộn hơn để tránh nắng”.
tp-14.jpg
tp-12.jpg
Ông Lê Tiến Thân, đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp, cho biết hiện công trường có khoảng 50 công nhân đang làm việc. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, đơn vị đã điều chỉnh thời gian lao động: buổi sáng từ 6h đến 10h30, buổi chiều từ 14h30 đến 18h nhằm tránh thời điểm nắng đỉnh điểm. Đồng thời, công ty cũng thường xuyên cung cấp nước giải khát để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
tp-11.jpg
tp-16.jpg
Làm việc ngoài trời, nhiều thợ xây phải mặc áo điều hòa – loại áo có gắn quạt thông gió – để chống chọi với cái nóng như thiêu đốt.
tp-9.jpg
Người phụ nữ quấn thêm khăn lên đầu để che nắng.
tp-18.jpg
Tấm áo ướt sũng sau vài giờ làm việc ngoài trời nắng.
tp-19.jpg
Đợt nắng nóng đầu mùa khiến những lao động làm việc ngoài trời trở thành nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Sau nhiều giờ làm việc, không ít người phải tìm đến các công viên hoặc nơi có bóng cây để ngồi nghỉ, lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc mưu sinh.
Video: Nắng nóng gay gắt, người lao động ở Nghệ An gồng mình mưu sinh.
