Tông vào gốc cây ven đường, 3 người trên xe máy thương vong

Nguyễn Thảo
TPO - Một xe máy chở 3 đang lưu thông trên quốc lộ bất ngờ mất lái tông vào gốc cây bên đường khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 11/4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe máy tông vào gốc cây ven đường khiến 3 người thương vong.

111.jpg
Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày, tại quốc lộ 27 (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe mô tô biển số 47AB-303.64 chở 3 người từ đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi sân bay Buôn Ma Thuột, khi đến điểm trên thì tông vào gốc cây bên đường.

Cú tông mạnh khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 2 người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Do vết thương quá nặng, 1 người đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân còn lại là Trần Đình Nhật H (SN 2009, xã Ea Knuêc, Đắk Lắk) bị xây xát nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, xác minh danh tính người điều khiển xe máy và người đi cùng tử vong vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Nguyễn Thảo
