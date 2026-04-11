Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Rome, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy từ ngày 11 - 15/4/2026.

image-1775889772799.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến sân bay Ciampino, thành phố Rome, Cộng hòa Italy. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau khi Việt Nam và Italy thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ chính trị giữa hai nước được củng cố và phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2013, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, giáo dục, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, kết nối địa phương. Đặc biệt, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp. Gần đây nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm Italy năm 2019, Phó Chủ tịch Hạ viện Italy Marina Sereni thăm Việt Nam tháng 1/2014.

Về hợp tác kinh tế, Italy là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 7,3 tỷ USD, tăng gần 115% so với năm 2013. Italy cũng là thành viên EU đầu tiên trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước ngày càng phát triển với các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp nhu cầu và tiềm năng của hai bên, nổi bật gần đây có Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2024 - 2026.

Trong khi đó, hợp tác lĩnh vực văn hóa tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày/tuần văn hóa Việt Nam - Italy, các buổi biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh, thời trang được tổ chức thường xuyên.

image-1775889778487.jpg
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay Ciampino, thành phố Rome, Cộng hòa Italy. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao nhất của Italy; dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Italy; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italy… Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Quốc hội khóa XVI và việc kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác song phương theo giai đoạn; thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, góp phần củng cố, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Theo Báo Tin tức
Xem thêm

Cùng chuyên mục