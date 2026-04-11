Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM

Nguyễn Dũng
TPO - Liên quan vụ hàng trăm học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế đã chính thức vào cuộc, yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Ngày 11/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Theo cơ quan này, vụ việc đã khiến hơn 140 học sinh phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói và đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh, không để xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị TPHCM khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Đáng chú ý, cơ quan này yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Song song đó, Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn – những mô hình tiềm ẩn nguy cơ cao nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Hiệu trưởng gửi thư xin nhận trách nhiệm

Trong diễn biến khác, chiều 10/4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã có thư gửi phụ huynh học sinh sau vụ việc hàng loạt học sinh có biểu hiện sốt, đau bụng, nôn ói, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Trong thư, nữ hiệu trưởng thẳng thắn nhìn nhận - với cương vị người đứng đầu, bà “xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót nghiêm trọng đã xảy ra”, đặc biệt là việc chưa kịp thời cung cấp thông tin chính xác đến phụ huynh, gây hoang mang trong dư luận.

Bà cho biết sự cố không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh mà còn tác động lớn đến tâm lý, sinh hoạt của phụ huynh. Đồng thời bày tỏ mong muốn lớn nhất là các em sớm hồi phục để quay lại trường học.

"Với cương vị là hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là việc chưa kịp thời cung cấp thông tin chính xác đến quý phụ huynh", bà Tiên viết trong thư.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết Ban giám hiệu đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời theo sát tình hình sức khỏe học sinh. Nhà trường cam kết sẽ thông tin minh bạch, đầy đủ và kịp thời tới phụ huynh ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trong những ngày qua, lãnh đạo nhà trường cùng chính quyền địa phương và đại diện phụ huynh đã trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh đang điều trị.

Diễn biến chính vụ việc:

Ngày 7/4: Học sinh ăn bán trú tại trường (740 em tham gia).

Sáng 8/4: Xuất hiện các ca đầu tiên với triệu chứng sốt, đau bụng.

Ngày 9/4: Ghi nhận 107 học sinh có triệu chứng/907 học sinh toàn trường, nhiều em nhập viện.

Ngày 10/4: Tổng ca liên quan tăng lên 148; khoảng 220 học sinh nghỉ học. Xét nghiệm ban đầu có phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm.

#ngộ độc thực phẩm #học sinh #TPHCM #bệnh viện #an toàn thực phẩm #trường học #sức khỏe #Trường Tiểu học Bình Quới Tây #Cục An toàn thực phẩm #Bộ Y tế

