Sức khỏe

Tự điều trị viêm xoang, nam thanh niên bị khuẩn tụ cầu ‘ăn’ mất xương trán

Vân Sơn
TPO - Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng sưng phồng vùng trán, lan xuống mi mắt phải sau vài ngày tự điều trị viêm xoang tại nhà. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị vi khuẩn tụ cầu phá hủy một phần xương trán, đe dọa tính mạng.

Ngày 11/4, TS.BS Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, bệnh nhân Hoàng Minh H. (20 tuổi, ngụ tại TPHCM) đến khám trong tình trạng vùng trán phải sưng nề, tấy đỏ và lan xuống mi mắt. Theo bệnh sử, trước đó 4 ngày, người bệnh xuất hiện chảy mũi mủ đục một bên kèm đau đầu dữ dội vùng trán. Bệnh nhân tự mua thuốc về uống nhưng triệu chứng không thuyên giảm mà còn nặng dần.

Vị trí xương vùng trán của người bệnh bị khuẩn tụ cầu phá hủy

Qua thăm khám bác sĩ ghi nhận vùng trán bên phải của người bệnh sưng lớn, đau. Kết quả nội soi mũi cho thấy có nhiều dịch mủ đục. Kết quả chụp CT phát hiện, người bệnh bị viêm đa xoang hai bên. Đặc biệt có dấu hiệu viêm lan ra phần mềm vùng trán và hình ảnh khuyết xương thành trước xoang trán (biến chứng Pott's Puffy Tumor).

TS.BS Nguyễn Minh Hảo Hớn giải thích, đây là một dạng nhiễm trùng nặng, thành xương xoang trán khá mỏng và có hệ tĩnh mạch thông với não nhưng không có van. Khi xoang bị bít tắc, mủ tích tụ sẽ tạo áp lực lớn, vi khuẩn có thể ăn mòn xương, gây áp xe dưới da và thậm chí lan vào não.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị kháng sinh và kháng viêm đường tĩnh mạch để kiểm soát nhiễm trùng. Sau 1 ngày, ê kíp tiến hành phẫu thuật nội soi mũi xoang với hệ thống định vị 3D nhằm dẫn lưu ổ mủ. Công nghệ này giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương trong các xoang phức tạp, hạn chế rủi ro. Kết quả cấy mủ trong mổ xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu (Staphylococci). Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, hết sưng trán và mắt, không còn đau đầu hay chảy mũi.

Sau phẫu thuật và điều trị, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng nhận định đây là biến chứng hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường gặp ở người trẻ, đặc biệt là nam giới có tiền sử viêm mũi xoang không điều trị đúng cách. “Các triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm lẫn như nghẹt mũi, chảy mũi, đau đầu nên nhiều người chủ quan. Trong khi đó, nếu không phát hiện kịp thời, vi khuẩn có thể lan vào nội sọ gây áp xe não hoặc viêm màng não, đe dọa tính mạng” - ông nói.

Theo các nghiên cứu, có tới 72% trường hợp biến chứng như bệnh nhân trên có thể liên quan đến tổn thương nội sọ, tỷ lệ tử vong từng được ghi nhận lên đến hơn 60%. Bệnh nhân H. đã may mắn nhờ được phát hiện, điều trị kịp thời, chưa xảy ra biến chứng lan vào não.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên tự ý điều trị viêm xoang kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Cần đến cơ sở y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng ngay khi có các triệu chứng như đau đầu vùng trán kéo dài không giảm, sưng nề vùng trán hoặc quanh mắt, chảy mũi mủ đục một bên kèm mệt mỏi hoặc sốt.

#Biến chứng viêm xoang nguy hiểm #Nhiễm trùng nặng do tụ cầu #Phẫu thuật nội soi mũi xoang 3D #Nguy cơ lan truyền vào não #Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời #Tác nhân vi khuẩn tụ cầu #Tác hại của tự điều trị tại nhà #Cảnh báo về viêm xoang không điều trị đúng cách #Biến chứng Pott's Puffy Tumor #Nguy cơ tử vong do viêm xoang biến chứng

