Hà Nội: Nhiều xã, phường dự kiến thu trên 1.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

Thanh Hiếu
TPO - Trong năm 2026, toàn thành phố có 87 đơn vị tổ chức đấu giá đất, dự kiến thu được khoảng 63.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều xã phường dự kiến thu được trên 1.000 tỷ đồng từ đấu giá đất như Dương Nội, Tây Tựu, Hoàng Liệt...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng gần 730 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Thành phố dự kiến thu được khoảng hơn 63.000 tỷ đồng từ đấu giá đất.

Cụ thể, trong năm 2026, sẽ có 87 đơn vị sẽ tổ chức đấu giá đất. Trong đó, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội dự kiến sẽ đấu giá 7 khu đất, thu về khoảng 7.000 tỷ đồng (cao nhất trong số các đơn vị sẽ tổ chức đấu giá đất).

Một khu đất đấu giá tại Hà Nội

Các phường, xã dự kiến thu được trên 1.000 tỷ đồng từ đấu giá đất bao gồm: Phường Dương Nội dự kiến đấu giá 4 khu đất, thu về 4.3.53,4 tỷ đồng; phường Tây Tựu (đấu giá 3 khu đất, thu 5.326 tỷ đồng); phường Hoàng Liệt (đấu giá 2 khu đất, thu về hơn 4.000 tỷ đồng); xã Hạ Bằng (đấu giá 3 khu đất, thu 1.364 tỷ đồng); phường Hoàng Mai (đấu giá 6 khu đất, thu 2.216 tỷ đồng); xã Hồng Vân (đấu giá 3 khu đất, thu về khoảng 1.504 tỷ đồng); xã Phù Đổng (đấu giá 7 khu đất, thu 2.539 tỷ đồng); phường Phúc Lợi đấu giá 1 khu đất (thu 1.500 tỷ đồng); xã Phúc Thịnh (đấu giá 9 khu đất, thu 2.683 tỷ đồng)...

Ngoài ra, nhiều xã, phường dự kiến thu gần 1.000 tỷ đồng từ đấu giá đất như: Xã Đại Thanh (861 tỷ đồng); xã Gia Lâm (832 tỷ đồng).

Theo UBND TP. Hà Nội, việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Được biết, năm 2025, thu tiền sử dụng đất của Hà Nội là 107,9 nghìn tỷ đồng, gấp 2,67 lần so với năm 2024. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất đạt khoảng 150.000 tỷ đồng.

