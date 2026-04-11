Từ ‘cam kết lợi nhuận’ đến dòng tiền thực: Nhà đầu tư đang chọn gì ở Lynntimes Thanh Thủy?

Sở hữu mạng lưới giao thông đa dạng, Phú Thọ đang tạo lực đẩy cho các mô hình bất động sản chăm sóc sức khoẻ, trong đó có Lynntimes Thanh Thủy – nơi kết hợp lợi thế khoáng nóng tại gia với cơ chế vận hành linh hoạt, hướng tới một giải pháp đầu tư ổn định gắn với không gian sống “ngôi nhà thứ hai”.

Từ bài toán mùa vụ đến nhu cầu sử dụng thường xuyên: Bước chuyển của bất động sản nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn biến động, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi của nhà đầu tư. Nếu trước đây, lợi nhuận kỳ vọng và cam kết sinh lời là yếu tố dẫn dắt, thì hiện nay, dòng tiền thực và khả năng khai thác ổn định mới là tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Điểm nghẽn lớn nhất của bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống nằm ở sự phụ thuộc vào dòng khách du lịch, kéo theo tính mùa vụ cao và công suất khai thác thiếu ổn định. Trong nhiều trường hợp, tài sản chỉ vận hành hiệu quả trong một số giai đoạn cao điểm, còn lại rơi vào tình trạng dư thừa công suất, làm suy giảm hiệu quả đầu tư thực tế. Một vấn đề khác nằm ở giá trị sử dụng thấp. Khác với nhà ở đô thị hay các tài sản có thể khai thác đa mục đích, bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu trú ngắn hạn, thiếu tính gắn kết với đời sống thường nhật. Điều này khiến tài sản khó tạo ra nhu cầu sử dụng lặp lại, từ đó hạn chế khả năng duy trì dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Mô hình khoáng nóng góp phần chuyển bất động sản nghỉ dưỡng từ khai thác theo mùa sang phục vụ nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư không có năng lực vận hành độc lập, dẫn đến tình trạng tài sản bị “bỏ trống” hoặc khai thác kém hiệu quả.

Song song với đó, xu hướng sở hữu “ngôi nhà thứ hai” tại các khu vực ven đô cũng đang gia tăng, khi khoảng cách di chuyển ngày càng được rút ngắn nhờ hạ tầng phát triển. Đồng thời, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất đang gia tăng mạnh mẽ, không chỉ ở nhóm trung niên mà cả giới trẻ chịu áp lực từ nhịp sống đô thị. Điều này mở ra một hướng tiếp cận mới: đưa yếu tố trị liệu vào không gian sống, thay vì chỉ tồn tại như một dịch vụ riêng lẻ.

Theo Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute), thị trường bất động sản wellness đã tăng trưởng thần tốc từ 225 tỷ USD năm 2019 lên 584 tỷ USD năm 2024, dự báo đạt 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bất động sản gắn liền với sức khỏe thường có giá trị bán lại cao hơn từ 10 - 25% so với sản phẩm thông thường.

Ba trụ cột tạo giá trị: Tài nguyên – vận hành – hạ tầng

Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) được định vị trên ba nền tảng giá trị cốt lõi: tài nguyên tự nhiên, mô hình vận hành và lợi thế hạ tầng – những yếu tố ngày càng đóng vai trò quyết định trong hiệu quả đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

Trước hết, nguồn khoáng nóng tự nhiên được xem là “tài sản lõi” của dự án. Khác với các tiện ích có thể nhân rộng bằng vốn, khoáng nóng phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện địa chất và chỉ phân bố tại một số khu vực nhất định. Tính hữu hạn này tạo nên lợi thế khan hiếm, đồng thời giúp mở rộng công năng từ nghỉ dưỡng sang chăm sóc sức khỏe – một nhu cầu mang tính thường xuyên và gia tăng trong bối cảnh đô thị hóa và già hóa dân số.

Trên nền tảng đó, mô hình vận hành tại Lynntimes Thanh Thủy được tổ chức theo hướng tập trung, tích hợp đa dạng sản phẩm từ căn hộ trị liệu, khách sạn, biệt thự đến hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp cận này cho phép hình thành dòng khách đa dạng và kéo dài thời gian lưu trú. Thực tế, tòa khách sạn khoáng nóng tại dự án đang duy trì công suất trung bình gần 80% trong phần lớn thời gian trong năm – mức cao so với mặt bằng chung của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc, vốn chịu ảnh hưởng lớn bởi tính mùa vụ.

Công viên Ohayo Onsen & Spa đạt giải thưởng “Best Public Service Architecture Vietnam 2023” - Công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2023

Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ các định hướng hạ tầng liên vùng, đặc biệt là tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đã khởi công từ cuối năm 2025. Tuyến giao thông này đi qua Phú Thọ, góp phần gia tăng khả năng kết nối và mở rộng tệp khách, bao gồm cả khách quốc tế. Khi hạ tầng hoàn thiện, Thanh Thủy có thể chuyển từ điểm đến du lịch đơn lẻ sang mô hình “second home” phục vụ nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Trên cơ sở ba trụ cột này, các chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng hỗ trợ dòng tiền và đa dạng hóa lựa chọn đầu tư. Ở phân khúc cao tầng, sản phẩm hướng tới khả năng khai thác linh hoạt với mức thuê lại tham chiếu từ khoảng 16–60 triệu đồng/tháng trong 5 năm đầu, đi kèm các gói hỗ trợ nội thất và vận hành.

Biệt thự tích hợp bể khoáng nóng riêng – yếu tố gia tăng giá trị sử dụng và khả năng khai thác dài hạn

Trong khi đó, phân khu biệt thự Tokyu Retreat được định vị là tài sản tích lũy dài hạn, với phương án thuê lại tối thiểu 10 năm hoặc chia sẻ doanh thu, giúp nhà đầu tư vừa sở hữu, vừa tham gia khai thác. Không còn phải di chuyển đến các khu công cộng, chủ nhân Tokyu Retreat sở hữu riêng một 'trạm phục hồi' ngay trong căn biệt thự của mình. Giữa không gian đậm chất Thiền, việc ngâm mình trong dòng khoáng nóng dẫn trực tiếp vào bể riêng không chỉ là nghỉ dưỡng, mà là liệu pháp trị liệu thân - tâm mỗi ngày. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng gói nâng cấp bể bơi khoáng 4 mùa trị giá 650 triệu đồng với hệ thống lọc và điều chỉnh nhiệt độ chuẩn Nhật Bản (hoặc chiết khấu 500 triệu đồng nếu không nhận gói này), miễn phí 5 năm dịch vụ quản lý. Đi kèm với đó là từ 2 - 4 thẻ ONSEN FUJI PRIORITY SVIP định danh, miễn phí tắm khoáng nóng trọn đời.

Đồng thời, dự án tung ra chính sách trợ lực tài chính mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa dòng vốn: Ngân hàng cho vay tới 50% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng.

Theo các chuyên gia bất động sản, sự cất cánh của hạ tầng giao thông chiến lược cùng một hệ sinh thái đầu tư đa lớp đã đặt Lynntimes Thanh Thủy lên một vị thế hoàn toàn khác biệt. Đầu tư vào Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy giờ đây không đơn thuần là sở hữu một trạm nghỉ dưỡng an chăm sóc sức khỏe, mà còn là nắm giữ một tài sản sinh lời bền vững, đón đầu luồng du khách quốc tế khổng lồ trong thập kỷ tới…