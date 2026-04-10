Cách đặt các khoảng rỗng có chủ ý trong ngôi nhà ống

TPO - Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng, khi quỹ đất trở nên chật hẹp và các khối nhà san sát, đời sống con người dần bị nén lại giữa những cấu trúc đặc kín. Một ngôi nhà vì thế không chỉ cần những khoảng khép kín để trú ngụ, mà còn cần những khoảng rỗng để thực sự sống.

Ngôi nhà có diện tích 5x20m tại một khu dân cư đông đúc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản, thách thức đặt ra không chỉ là tạo ra một khoảng trống, mà là làm thế nào để khoảng rỗng ấy trở thành một không gian ở đúng nghĩa, nơi con người cảm nhận được sự dễ chịu, kết nối và thư giãn.

Để đạt được điều này, vi khí hậu và bối cảnh xung quanh công trình đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Giếng trời trong The Gap House không dừng lại ở vai trò lấy sáng, mà được tổ chức như một cấu trúc bẫy gió, bắt nắng, điều tiết vi khí hậu, tạo nên không gian phía dưới luôn mát mẻ và dễ chịu cho người sử dụng.

Song song đó, các khoảng đóng - mở được sắp đặt có chủ ý, đúng vị trí và đúng chức năng, để mỗi yếu tố đều hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình. Chính từ sự tổng hòa của những yếu tố nội tại ấy, không gian, vi khí hậu và bối cảnh, hình hài của ngôi nhà dần được định hình, không phải như một khối đặc khép kín, mà như một cấu trúc sống, thở và đồng hành cùng con người trong đời sống đô thị.