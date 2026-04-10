Chuyên gia giải mã lý do nhà đầu tư ngoại tăng tốc “gom” tài sản thực tại Việt Nam giữa biến động toàn cầu

Các chuyên gia quốc tế khẳng định, bất động sản Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế nhờ những sản phẩm đẳng cấp thế giới với mức giá cạnh tranh, cùng dư địa tăng trưởng cao nhất khu vực. Song, các chuyên gia cảnh báo, khi dòng tiền tỷ USD nhập cuộc, lợi thế sân nhà không phải đặc quyền vĩnh viễn. Chậm một nhịp, nhà đầu tư nội sẽ phải trả giá cao hơn cho cùng một cơ hội.

Thị trường hiếm hoi còn dư địa tăng trưởng hai chữ số trong BĐS

Chia sẻ tại tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho BĐS Việt Nam” tại TP.HCM mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, khách hàng quốc tế đang gia tăng sự quan tâm đối với thị trường nội địa. Cụ thể, lượng tìm kiếm BĐS từ người nước ngoài đã tăng 28% xuyên suốt giai đoạn 2023-2025.

“Con số này phản ánh sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam khi dòng vốn toàn cầu đang trong pha tái cấu trúc và tìm kiếm điểm đến an toàn”, Tuấn ông khẳng định.

Các chuyên gia khẳng định Việt Nam là thị trường BĐS tiềm năng bậc nhất khu vực

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, củng cố điều này bằng những con số ấn tượng: tăng trưởng FDI vào Việt Nam quý I/2026 đạt 22%, riêng TP.HCM tăng tới 220%.

Theo ông, Việt Nam sở hữu những yếu tố then chốt mà ít thị trường khu vực có được: nền chính trị ổn định, môi trường pháp lý cải thiện và đặc biệt là cam kết đầu tư hạ tầng lên tới 7% GDP. Những nền tảng này củng cố niềm tin rằng giá trị BĐS Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, với dư địa tăng trưởng hai con số, cao hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh như Malaysia, Thái Lan.

Ở tầm nhìn xa hơn, ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn tại Cushman & Wakefield Nhật Bản, nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á trong 10-20 năm tới.

“Khi so sánh với Thái Lan, Philippines hay Indonesia, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Dân số 100 triệu người, độ tuổi trung bình lý tưởng là 32 và vị trí đắc địa gần các trung tâm kinh tế lớn như Singapore, Hong Kong đã tạo nên sức mạnh vượt trội”, ông phân tích.

Cũng theo chuyên gia Stephen Higgins, hiện nay, khẩu vị đầu tư toàn cầu đã có sự đảo chiều rõ rệt. Các nhà đầu tư không còn chấp nhận mức lợi suất 5-6% tại các thị trường đã phát triển mà kỳ vọng tỷ suất sinh lời từ 10% trở lên tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Stephen Higgins nhấn mạnh rằng, khi các quốc gia cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tiêu chuẩn ESG đang trở thành yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư.

“ESG hiện đã trở thành điều kiện tiên quyết để các dự án tiếp cận dòng vốn quốc tế”, ông nói.

Chung quan điểm, ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital), cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã không còn chuộng những thị trường phát triển nóng. Họ mong muốn tìm đến các địa điểm đầu tư và những dự án đầu tư đáp ứng nhu cầu thật.

“Yếu tố quan trọng nhất là uy tín thương hiệu, năng lực triển khai của chủ đầu tư và khả năng thu hồi vốn khi đầu tư vào dự án”, ông bổ sung.

“Mỏ neo” từ các dự án đẳng cấp thế giới với mức giá rất hợp lý

Lý do then chốt khiến dòng vốn ngoại tăng tốc đổ vào tài sản thực tại Việt Nam, theo các chuyên gia, còn được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của “kỳ quan đô thị” đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn nằm ở “vùng trũng” về giá so với khu vực.

“15 năm trước, hàng ‘Made in Vietnam’ còn rất bình thường. Nhưng giờ đây, nhờ quy trình thực hành cải thiện, các dự án đã đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới nhưng mức giá vẫn rất hấp dẫn so với các đối thủ láng giềng”, ông Troy Griffiths thừa nhận.

Đồng quan điểm, ông Stephen Higgins dẫn chứng Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ để khẳng định BĐS Việt Nam đang thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhờ khả năng tạo ra các dự án đẳng cấp thế giới nhưng mức giá lại rất hợp lý.

Thậm chí, ngay trong nội tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise đã cho thấy dư địa tăng trưởng lớn khi nền giá vẫn ở giai đoạn khởi điểm, chỉ bằng 1/6 so với nội đô lịch sử. Đơn cử, cùng là nhà phố mặt tiền nhưng liền kề Boulevard Prime tại Cần Giờ hiện có giá chỉ từ 140 - 160 triệu đồng/m2 đất. Trong khi đó, nhà phố tại quận 1 (cũ) đã chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2 đất; khu vực quận 3, 5, 10 (cũ) dao động từ 300-520 triệu đồng/m2 đất.

“Kỳ quan đô thị” Vinhomes Green Paradise đang là “đích ngắm” của dòng vốn tỷ USD

Theo các chuyên gia, với quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise không chỉ kiến tạo một trung tâm kinh tế biển cho TP.HCM mà còn sở hữu bốn lợi thế để trở thành “thỏi nam châm” hút vốn ngoại.

Đầu tiên là vị trí độc bản. Dự án sở hữu 3 mặt hướng biển với hơn 121km bờ biển, liền kề khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Đây là lợi thế rất khó tái lập trên toàn cầu.

Dự án được hưởng lợi lớn từ mạng lưới hạ tầng tỷ USD đang được triển khai đồng bộ, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (350 km/h) rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm TP.HCM chỉ còn 13 phút, cầu vượt biển nối Vũng Tàu chỉ trong 10 phút và các trục cao tốc kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành…

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise còn là dự án tiên phong trên thế giới đi theo mô hình ESG++. Đây được xem là yếu tố then chốt để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế từ Singapore hay các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Stephen Higgins nhìn nhận, siêu đô thị biển Cần Giờ thực sự là một “kỳ quan”, tương tự như Marina Bay Sands (Singapore) hay The Palm Jumeirah (Dubai). Nơi đây mang lại môi trường sống vượt trội, tiện ích vui chơi giải trí thời thượng và các hoạt động hội nghị với hạ tầng hiện đại nhất, ngay sát cạnh trung tâm truyền thống.

“Hiện tại, không có nơi nào khác ở Châu Á thực hiện được một dự án như Vinhomes Cần Giờ, vì vậy, đây là một cơ hội rất đặc biệt”, chuyên gia từ Cushman & Wakefield nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sự đổ bộ rầm rộ của dòng vốn ngoại cũng đặt ra thách thức lớn cho các nhà đầu tư trong nước, bởi các quỹ ngoại thường hành động rất nhanh và quyết đoán khi nhận diện đúng tài sản giá trị thực.

Các chuyên gia cảnh báo, lợi thế “sân nhà” không phải là đặc quyền vĩnh viễn. Khi dòng tiền tỷ USD nhập cuộc, mặt bằng giá sẽ được thiết lập lại rất nhanh chóng. Nếu chậm một nhịp, nhà đầu tư trong nước sẽ đánh mất “tấm vé” sở hữu những tài sản “kỳ quan” và phải trả giá cao hơn cho cùng một cơ hội.