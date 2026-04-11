Thêm 6 dự án bất động sản TPHCM được bán cho người nước ngoài

TPO - Khu đô thị Một Thế Giới, 2 khu nhà ở tại phường Bình Trưng, khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ phường Bình Tây, khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng phường Phú Định, khu căn hộ Phú Đông SkyOne được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, Khu đô thị Một Thế Giới (The One World) ở phường Thuận Giao do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM làm chủ đầu tư. Khu nhà ở tại phường Bình Trưng do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới làm chủ đầu tư. Một khu nhà ở khác cũng tại phường Bình Trưng do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư.

Khu đô thị Một Thế Giới (The One World) ở phường Thuận Giao do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM làm chủ đầu tư được bán cho người nước ngoài.

Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ phường Bình Tây do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư. Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng phường Phú Định do Công ty CP DHA - D One làm chủ đầu tư. Khu căn hộ Phú Đông SkyOne phường Tân Đông Hiệp do Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 làm chủ đầu tư.

Như vậy đến nay, TPHCM đã 5 lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tính cả đợt này, tổng số dự án được phép mở bán cho nhóm khách hàng này trên địa bàn TPHCM đã nâng lên 123 dự án.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.

