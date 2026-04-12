Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Trọng Đảng
TPO - Ngày 12/4, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường xe khách cho dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), dịp 30/4 và 1/5. Dịp này các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường tổng cộng 500 xe.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Cty CP bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài ba ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4); sau kỳ nghỉ, người lao động làm việc hai ngày, tiếp đó là nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) trong 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5.

“Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ lễ trên chỉ cách nhau ba ngày làm việc (ngày 28 và 29/4). Do đó, người lao động có thể chủ động bố trí nghỉ phép trong hai ngày này để kéo dài thời gian nghỉ liên tục lên đến 09 ngày. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ năm 2026 không chỉ diễn ra gần nhau mà còn có khả năng kéo dài, dự kiến sẽ làm gia tăng mạnh nhu cầu đi lại của người dân” – ông Hùng nói.

Các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường 500 xe dịp 30/4-1/5.

Theo tính toán của Công ty CP Bến xe Hà Nội, dịp cao điểm này, lượng khách về cao nhất rơi vào ngày 27/4 (kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ) và ngày 4/5 (kết thúc kỳ nghỉ 30/4 - 1/5). Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất dự kiến đạt khoảng 9.000 lượt/ngày, tăng hơn 200% so với ngày thường, với 760 lượt xe/ngày. Các tuyến tăng mạnh chủ yếu là Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Bến xe Gia Lâm dự kiến phục vụ khoảng 1.900 lượt khách/ngày, tăng hơn 100%, với 385 lượt xe/ngày, tập trung vào các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh. Bến xe Mỹ Đình là bến chịu áp lực lớn nhất với khoảng 11.403 lượt khách/ngày, tăng hơn 200%, cùng hơn 770 lượt xe/ngày.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Công ty CP bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường tổng cộng 500 xe trong dịp này. Trong đó: Bến xe Giáp Bát tăng 212 xe, Bến xe Mỹ Đình tăng 220 xe, Bến xe Gia Lâm tăng 68 xe.

