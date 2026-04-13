Cầu Hồng Hà: 80% cọc khoan nhồi đã được cắm xuống lòng sông Hồng

TPO - Sau hơn 4 tháng khởi công và thi công tổng thể, nhà đầu tư dự án vừa cho biết, công trình cầu Hồng Hà vượt sông Hồng nằm trên đường Vành đai 4 đã đổ được 745 cọc khoan nhồi - đạt 80%. Dự án đang được đẩy nhanh thi công để “cán đích” vào năm 2027 - vượt tiến độ đề ra.

Tại hiện trường thi công thời gian này, dự án đang tập trung thi công các hạng mục ở lòng sông, như khoan, đổ cọc nhồi (cọc khoan nhồi); đúc đổ móng, bệ và thân trụ cầu.

Với hệ thống cọc khoan nhồi, dự án có tổng cộng 941 cọc cần thi công ở lòng sông. Tại thời điểm vào cuối tuần qua, các nhà thầu đã thi công được 745, đạt 80%. Với hạng mục móng, thân trụ, dự án phải thi công đúc đổ 70 trụ cầu, trong đó có 9 trụ cầu ở lòng sông, đến nay dự án đã tiến hành 15 đợt đổ bê tông thân, bệ trụ và hoàn thành được 2 trên tổng số 9 trụ cầu dưới nước.

Toàn cảnh công trường thi công cầu Hồng Hà vượt sông Hồng.

Cùng với đó, dự án cũng đang tiến hành thi công đổ các trụ cầu cạn ở hai bên bờ phía xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ).

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đăng Khoa, Ban Điều hành Dự án cao tốc Vành đai 4 thuộc Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội (nhà đầu tư) cho biết: Sau khi khởi công, dự án đang thi công ở tất cả các hạng mục. Ở hiện trường lòng sông, dự án đang thi công các hạng mục: Cọc khoan nhồi; đổ móng, thân trụ cầu.

“Tổng sản lượng thi công công trình cầu Hồng Hà đến thời điểm 10/4/2026 là khoảng 20% - đạt kế hoạch được UBND thành phố Hà Nội đề ra” - ông Khoa thông tin.

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Điều hành thi công dự án cầu Hồng Hà thuộc Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính (nhà thầu thi công cầu vượt sông) cho biết, đơn vị đang tập trung thi công ba trụ cầu chính vượt sông là các trụ cầu HHP045, HHP046, HHP047. “Đến nay chúng tôi đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi và đang thi công tiếp các phần việc như đúc, thân bệ trụ cầu. Tổng sản lượng thi công chung của nhà thầu Trung Chính tại dự án đang vượt khoảng 15% so với yêu cầu đặt ra” – ông Định thông tin.

Vẫn còn những “rào cản”

Ông Bùi Xuân Tuấn, đại diện đơn vị Tư vấn giám sát tại dự án là Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) cho biết, hiện dự án cầu Hồng Hà đã có mặt bằng để thi công tổng thể, sản lượng thi công tại dự án đạt và vượt kế hoạch theo yêu cầu. “Cả Nhà đầu tư dự án và nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục cọc khoan nhồi và trụ cầu ở lòng sông để phấn đấu xong trước mùa mưa lũ năm nay (từ tháng 6/2026)” – ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, dự án tiến hoàn thành theo hợp đồng là tháng 2/2028, nhưng trước đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, nhà đầu tư và các nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành dự án trước Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam (tháng 11/2027).

Sau khi cọc khoan nhồi được khoan, cắm xong, các nhà thầu đã dựng vách ngăn nước để chuẩn bị đổ móng trụ cầu.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nêu ra một số khó khăn, “rào cản” dự án đang phải đối diện, đó là giá xăng dầu và nguyên vật liệu xây dựng (thép, xi măng, cát, sỏi) liên tục biến động tăng cao trong thời gian gần đây. Điều này đã làm đội chi phí thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của các nhà thầu.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc thi công của các nhà thầu, giúp dự án đạt, vượt tiến độ như mong muốn, ông kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan ban ngành có liên quan cần cập nhật, điều chỉnh định mức giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu trong thi công kịp thời và sát với giá thị trường hơn.